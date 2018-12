Zippo celebre son inimitable ?click' desormais protege par une marque deposee







Zippo explore le phénomène de l'ASMR avec des vidéos exclusives du célèbre briquet Tempête, véritable déclencheur d'émotions.

L'iconique marque américaine Zippo annonce aujourd'hui avoir déposé le click, son de l'emblématique briquet Tempête. Omniprésent dans la pop culture depuis plus de huit décennies, apparaissant dans plus de 2 000 films, dans d'innombrables clips, et dans des festivals et concerts, ce briquet Zippo a su conquérir les coeurs et les esprits dans le monde entier.

Le 'Click' du briquet Zippo fait désormais officiellement partie des sons les plus reconnaissables au monde. La marque sonore a été déposée aux États-Unis, et d'autres marchés suivront. Elle reconnait le processus de fabrication minutieux de Zippo, qui produit un son unique et caractéristique de l'emblématique briquet Tempête. Le 'Click' rejoint le club fermé des sons sous marque déposée, dans lequel on retrouve notamment le sifflement Mockingjay Whistle des films Hunger Games et le rugissement du lion de la MGM.

En 2018, Zippo continue d'être présent dans toutes les facettes de la pop culture en prenant part au phénomène global de l'ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Caractérisé par des sons et visuels apaisants, l'ASMR a déferlé sur le monde. YouTube réunit une multitude de vidéos aux sons évocateurs qui stimulent les sens. On retrouve par exemple des chuchotements, des bruits amplifiés d'objets du quotidien, des sons d'oreillers moelleux ou encore celui de la glace qui se brise et qui provoque de véritables frissons le long de la colonne vertébrale.

Les fans et les collectionneurs de briquets Zippo éprouvent depuis longtemps une irrésistible satisfaction à l'ouverture et à l'allumage du briquet. Aujourd'hui, la communauté de l'ASMR pousse cette idée plus loin en utilisant les briquets Zippo pour enchanter les oreilles du grand public. Pour fêter l'obtention de sa marque sonore déposée et l'intégration du briquet Tempête dans les vidéos ASMR du monde entier, Zippo et BuzzFeed se sont associés pour proposer une nouvelle interprétation de cette tendance.

Disponible en exclusivité sur la chaîne YouTube de BuzzFeed à partir d'aujourd'hui, https://youtu.be/sF9Uv6tqNxw les vidéos montrent des personnes créant pour la première fois du contenu ASMR et explorant les facteurs déclencheurs qui les affectent le plus au niveau personnel.

Pour Lucas Johnson, Senior Brand Manager, Global Marketing chez Zippo : "Le public identifie le « Click » caractéristique des briquets Zippo depuis des décennies. Aujourd'hui des recherches montrent que plus des trois quarts des adultes pourraient immédiatement attribuer ce son au briquet. Cette reconnaissance de notre signature sonore est une très bonne nouvelle pour Zippo."

