AIT Worldwide Logistics acquiert le transitaire britannique ConneXion World Cargo

L'expansion du réseau mondial d'AIT répond à un objectif organisationnel à long terme qui permettra à l'entreprise de prendre en charge de nombreux clients qui ont des chaînes logistiques au Royaume-Uni

ITASCA, Illinois, 5 décembre 2018 /PRNewswire/ -- AIT Worldwide Logistics, leader mondial en solutions de chaîne logistique, a annoncé l'expansion de son empreinte mondiale avec l'acquisition de ConneXion World Cargo, un transitaire qui a son siège à Londres et cinq autres bureaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Cet accord a été finalisé le vendredi 30 novembre.

Selon le PDG d'AIT, Vaughn Moore, l'acquisition de ConneXion répond à l'objectif à long terme que s'est fixé l'entreprise d'établir une plus forte présence au Royaume-Uni. Il a déclaré ce qui suit : « AIT compte de nombreux clients au Royaume-Uni avec un volume de cargaison systématiquement élevé, et la volonté de l'entreprise d'y renforcer sa présence s'est intensifiée ces dernières années. Cette acquisition renforce également les chaînes logistiques des clients d'AIT au Royaume-Uni avec un solide savoir-faire local, en particulier pour ce qui est des licences et des liens douaniers. Ajouter le groupe ConneXion à notre équipe internationale permettra de dissiper les doutes qui pourraient subsister chez nos clients qui font des affaires au Royaume-Uni s'agissant des prochaines échéances du Brexit. »

Moore ajoute : « AIT est très heureuse de renforcer ses opérations en Europe avec l'acquisition de ConneXion World Cargo. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues ConneXion en Asie, en Europe et en Amérique du Nord dans notre équipe internationale, et nous sommes impatients de soutenir les clients fidèles de ConneXion. »

Pour le directeur de l'information d'AIT, Ray Fennelly : « ConneXion correspond parfaitement à AIT, d'autant plus que leur culture d'entreprise est tout à fait semblable à la nôtre. Les membres de notre équipe de direction travaillent depuis longtemps dans l'entreprise, ce qui leur a permis de nouer des partenariats durables impressionnants avec leurs clients. C'est un prestataire multiservices financièrement stable, qui compte de solides relations au niveau local et dispose de grandes connaissances. Nous sommes très heureux que l'équipe internationale ConneXion de professionnels de la logistique ait rejoint AIT. »

ConneXion World Cargo a des bureaux à Halifax (Canada), Hong Kong (Chine) et Paris (France), ainsi que des centres opérationnels au Royaume-Uni à Londres, Exeter et Manchester. Le siège international de ConneXion est situé à proximité de l'aéroport de Londres Heathrow :

ConneXion World Cargo

Units 1-2 McKay Trading Estate

Blackthorne Road

Colnbrook, Berkshire SL3 0AH

Royaume-Uni

Téléphone : +44 (0) 1753 680300

Les six sites nouvellement acquis par la société seront supervisés par le vice-président directeur d'AIT pour les opérations à l'international, Greg Weigel. Les termes de l'accord n'ont pas été communiqués.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

Fondée en 1979 à Itasca, la société basée dans l'Illinois AIT Worldwide Logistics est un prestataire de gestion des transports multiservices. Possédant des sièges sociaux continentaux à Chicago, Amsterdam et Hong Kong, AIT disposent de bureaux qui forment un vaste réseau couvrant le monde entier. En combinant modèle d'affaires flexible et technologies robustes qui offrent une visibilité d'expédition de bout en bout, AIT délivre des solutions de chaîne logistique précisément adaptées à la quasi-totalité des secteurs imaginables. Exploitant des services multimodaux créatifs à prix concurrentiels, AIT élimine la complexité des difficultés logistiques mondiales, en aidant les entreprises à prospérer en se refocalisant sur les objectifs clés de leur activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons activement les opportunités nous permettant de gagner la confiance de nos clients, en délivrant d'excellentes solutions logistiques internationales, tout en valorisant avec passion nos collaborateurs, partenaires et communautés.

CONTACTS MÉDIAS :

Matt Sanders

Rédacteur au sein de l'entreprise

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Siège social

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

