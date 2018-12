Sevan Kessissian, pionnier Français du cloud gaming rejoint DMarket







L'ancien membre du conseil d'administration de G-cluster apportera la technologie de monétisation de DMarket aux développeurs et éditeurs de jeu vidéo.

DMarket, Plateforme technologique et service leader en matière de monétisation d'éléments virtuels de jeu vidéo en ligne , est fière d'annoncer la nomination de Sevan Kessissian au poste de vice-président en charge du développement commercial.

En tant que dirigeant d'entreprise et expert dans les domaines de l'innovation liée aux nouvelles technologies, et à son actif 17 ans d'expérience dans les jeux sur réseaux sociaux, le cloud gaming et les télécommunications, Sevan Kessissian donne à l'équipe de DMarket les moyens d'accélérer l'adoption de sa technologie fondée sur le blockchain pour monétiser les éléments de jeux-vidéos virtuels, tels que les "Skins" permettant de modifier l'apparence d'un personnage.

Le nouveau vice-président du développement commercial de DMarket possède une solide expertise dans l'apport de nouvelles technologies dans l'industrie du jeu. Il a été le pionnier du cloud gaming dès 2008, en lançant le premier « Netflix du jeu vidéo » en France chez G-cluster en partenariat avec SFR et Orange, avec des déploiements, dès 2010, dans plusieurs millions de foyers en France et dans le monde.. Pour ce faire Il s'est associé avec plus de 60 studios et 250 titresdont Ubisoft, Electronic Arts, Disney, Warner Brothers et Konami.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sevan Kessissian au sein de notre équipe », a déclaré Vlad Panchenko, fondateur et PDG de DMarket. « Il enclenché la révolution du cloud gaming pour l'amener au niveau du grand public. C'est une tendance très importante, aujourd'hui, puisque même Google et Microsoft ont initié leurs propres projets. Sevan est maintenant prêt à écrire un nouveau chapitre de l'histoire du jeu avec DMarket ».

Sevan Kessissian est prêt à poursuivre la révolution dans l'industrie du jeu basée sur la technologie blockchain. « DMarket est la plate-forme de jeu de l'avenir, offrant d'énormes opportunités de revenus pour les studios de jeux ainsi que des avantages uniques pour les joueurs du monde entier », a ajouté le pionnier du cloud gaming.

À propos de DMarket

DMarket est une technologie et une plateforme leader dans la monétisation d'éléments virtuels de jeu vidéo en ligne. Grâce au service de DMarket, les joueurs achètent, vendent et échangent des éléments virtuels de jeu, et les développeurs tirent pour la première fois des revenus de chacunes des transactions, élargissent leur communauté de joueurs et augmentent la durée de vie de leurs titres.

Retrouvez plus d'informations sur https://dmarket.com.

