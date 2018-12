Sierra Oil & Gas annonce la signature d'un accord avec Deutsche Erdoel AG







MEXICO, 5 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Sierra Oil & Gas a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord qui entraînera l'intégration des activités de Sierra dans l'entreprise Deutsche Erdoel AG (DEA AG), une société d'exploration et de production indépendante internationale dont le siège se trouve en Allemagne.

Une fois la transaction finalisée, Sierra sera intégrée à Deutsche Erdoel México, une filiale à 100 % de DEA AG. Le portefeuille combiné se composera de dix blocs d'exploration et d'un bloc de production onshore et devrait nécessiter un investissement en capital de plus de 2 milliards de dollars US au cours des cinq prochaines années.

Avec cet accord, DEA AG s'engage à participer au forage de neuf puits d'exploration offshore et au développement de Zama, une découverte de calibre mondial qui devrait apporter une contribution importante à la croissance de la production pétrolière au Mexique à court terme.

Ivan Sandrea, PDG de Sierra Oil & Gas, a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu le soutien d'un investisseur industriel expérimenté et bien capitalisé qui fera bénéficier notre organisation de son talent technique inestimable et son savoir-faire international. Notre programme de forage pour 2019, qui a requis des années de planification, comprend trois puits d'appréciation à Zama et quatre puits d'exploration dans d'autres blocs, ce qui fera de Sierra l'un des acteurs les plus actifs du Mexique l'an prochain », a déclaré Sandrea.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019, sous réserve des approbations réglementaires.

À propos de Sierra Oil & Gas

Basée à Mexico, Sierra Oil and Gas est la plus importante société pétrolière et gazière indépendante du Mexique. Suite à sa participation à plusieurs tours d'appels d'offres gérés par la CNH et hautement concurrentiels entre 2015 et 2018, Sierra Oil & Gas s'est vu attribuer un total de six blocs d'exploration offshore situés dans le sud-est du Mexique. La société a rapporté les revenus les plus élevés au gouvernement mexicain lors de chaque tour et s'est engagée à forer un total de six puits.

