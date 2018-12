DICOS et Kentik s'associent pour délivrer des analyses des réseaux modernes à davantage d'entreprises et de fournisseurs de services à travers l'Europe







SAN FRANCISCO et DARMSTADT, Allemagne, 5 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Kentik®, leader dans le domaine de l'analyse des réseaux modernes, a annoncé aujourd'hui un partenariat de distribution avec DICOS GmbH, société leader de logiciels et de conseil basée en Allemagne. Ce partenariat s'appuiera sur l'expertise approfondie de DICOS dans la gestion de réseaux afin de soutenir Kentik dans le cadre de sa croissance continue en Europe.

« DICOS est réputée pour avoir établi des relations de longue date avec quelques-uns des acteurs technologiques les plus grands et les plus innovants, afin de surmonter les défis de contrôle et de gestion à grande échelle », a déclaré le Dr Winfried Geyer, l'un des fondateurs de DICOS GmbH. « Grâce à une solution d'analyse des réseaux modernes spécialement conçue pour soutenir le monde ultra-connecté d'aujourd'hui, Kentik est un partenaire idéal pour nous, et nous sommes impatients de proposer sa solution aux fournisseurs de services et entreprises que nous desservons. »

La nouvelle du partenariat fait suite à la récente annonce d' expansion en Europe de Kentik grâce à une nouvelle option SaaS , basée dans le centre de pointe Equinix Frankfurt IBX en Allemagne. Grâce à l'apport de ce nouveau service dans la région européenne, Kentik poursuit son expansion de marché globale tout en permettant à DICOS et à d'autres partenaires de la région de bénéficier de sa dynamique.

« Qu'il s'agisse de libérer de la visibilité dans des environnements Internet, virtualisés et de cloud hybride, ou de répondre aux problématiques de performance et aux incidents de sécurité, nous partageons avec DICOS la passion de relever les défis réels auxquels sont confrontées aujourd'hui les équipes en charge des opérations de réseau, de l'ingénierie réseau et de la sécurité », a déclaré Jim Frey, vice-président des canaux chez Kentik. « Nous accueillons chaleureusement l'équipe DICOS à l'heure où elle rejoint une liste croissante de partenaires de distribution. Ensemble, nous proposerons des solutions d'analyse des réseaux modernes à davantage d'entreprises et de fournisseurs de services à l'échelle mondiale, grâce à des renseignements plus rapides sur la performance et la sécurité des réseaux, afin d'encourager des décisions commerciales plus intelligentes. »

Pour en savoir plus sur le programme de distribution de Kentik, rendez-vous sur kentik.com/partners . Pour voir fonctionner la plateforme d'analyse des réseaux modernes de Kentik, rendez-vous sur kentik.com/go/get-demo .

À PROPOS DE KENTIK

En tant que solution de renseignements et d'analyse de réseaux la plus performante au monde, Kentik® s'appuie sur des analyses de flux en temps réel, enrichies de manière unique grâce à des contextes d'application, de routage et d'Internet, pour alimenter les opérations de réseau des fournisseurs de services de communications (FSC), d'entreprise et de cloud. La plateforme SaaS de Kentik s'appuie sur un moteur de mégadonnées breveté afin de délivrer des analyses de réseaux modernes à la fois performantes et faciles à utiliser. Kentik est basée à San Francisco - en savoir plus sur kentik.com .

À PROPOS DE DICOS GmbH

DICOS est une société indépendante de logiciels et de conseil qui est spécialisée dans le développement et l'intégration de systèmes de gestion destinés aux infrastructures informatiques et de télécommunications. Basée à Darmstadt, en Allemagne, DICOS se focalise sur les besoins individuels en matière de réseaux, de systèmes et de gestion des performances de ses clients, qui présentent généralement des exigences complexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.dicos.de/en .

