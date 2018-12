Changzhou Qianhong Bio-pharma, fabricant chinois de médicaments, a commencé la construction d'une installation représentant un milliard de renminbi afin d'augmenter la production de médicaments à base de polysaccharides et d'enzymes







CHANGZHOU, Chine, 5 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Changzhou Qianhong Bio-pharma Co., Ltd. a inauguré le 28 novembre la phase deux de la construction d'une unité de fabrication de produits pharmaceutiques dans le district national de haute technologie de Changzhou. Avec un investissement d'un milliard de yuans, la phase deux ajoute à la production 200 millions de comprimés et 60 millions de solutions injectables ; de plus, des réactifs pour diagnostic moléculaire deviendront ainsi disponibles pour une utilisation par 20 millions de personnes. Liang Yibo et Yan Jun figuraient parmi les personnalités officielles de Changzhou ayant participé à cette cérémonie hors du commun.

Changzhou Qianhong Bio-pharma, fabricant de premier plan dans la biochimie des médicaments à base de polysaccharides et d'enzymes a remporté au fil des années de nombreuses récompenses en raison de sa qualité et de son intégrité élevées. Changzhou Qianhong Bio-pharma est depuis le 18 février 2011 cotée à la Bourse de Shenzhen (Changzhou Qianhong Bio-pharma ; symbole boursier : 002550). La Société est un fabricant important de kininogénase pancréatique, d'héparine de sodium et d'héparine à faible poids moléculaire, ainsi que de préparations à base de composés d'enzymes digestives et d'asparaginase. Avant le lancement de la phase un de cette installation, aucun de ces composés n'avait jamais été produit en Chine. La ligne de fabrication de médicaments répond entièrement aux normes internationales concernant les technologies et la qualité de production. Des instances dirigeantes des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon ont accordé des certifications de qualité à plusieurs produits. La Société a établi un réseau international complet pour la commercialisation, avec des produits vendus dans plus de 20 provinces et villes sur l'ensemble de la Chine ainsi qu'une exportation vers les marchés étrangers.

La phase une de ce projet de 1,2 milliard de yuans est déjà opérationnelle et ses ventes ont engendré des recettes de 1 070 millions de yuans en 2017. La phase deux, alignée sur des normes internationales, se concentrera sur la recherche et le développement portant sur des médicaments biologiques novateurs et premiers de leur catégorie en Chine, ayant leurs propres droits de propriété intellectuelle, le but étant de traiter des patients atteints de maladies graves comme les cancers et les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.

