Dépenses publicitaires de 8,8 milliards de dollars durant les élections de mi-mandat : un gouffre bipartisan

INDIANAPOLIS, 4 décembre 2018 /CNW/ - Convince & Convert, un cabinet-conseil spécialisé dans le marketing numérique et l'expérience client, affirme qu'en dépit de dépenses publicitaires records de 8,8 milliards de dollars durant les élections de mi-mandat, la publicité n'était pourtant que le septième moteur le plus influent du comportement des électeurs.

C'est beaucoup d'argent, soit assez pour financer un grand nombre de rénovations dans les écoles, remplir une pléthore de nids-de-poule ou fournir des services indispensables aux anciens combattants.

Il n'est pas exagéré de dire que les publicités politiques sont largement gaspillées lorsque vient le temps d'interpeller les Américains de moins de 40 ans.

Le bouche-à-oreille - en ligne et hors ligne - a des répercussions sur chaque entreprise, organisation, candidat et cause. Comme il s'agit de la plus ancienne forme de recommandation, elle pourrait être plus importante que jamais, selon les statistiques et les conclusions du rapport Chatter Matters: the 2018 Word of Mouth Report, fondé sur des données d'enquête détaillées et exclusives.

Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur le comportement des électeurs? Tout dépend de l'âge de l'électeur. Chez les baby-boomers, la couverture médiatique et l'expérience personnelle avec le candidat sont les facteurs les plus importants. En revanche, les électeurs milléniaux sont influencés d'une façon 115 % plus importante par le bouche-à-oreille (recommandations de parents et amis) que par la publicité.

Non seulement le bouche-à-oreille est une puissante force de motivation, mais, pour les Américains, le bouche-à-oreille représente deux de leurs trois sources d'information les plus populaires lorsque vient le temps d'effectuer des recherches avant de faire un achat (les moteurs de recherche en ligne sont la troisième source d'information la plus privilégiée).

Qu'est-ce qui nous pousse à parler, à recommander, à acheter et à voter? Pour le savoir, téléchargez gratuitement un exemplaire de Chatter Matters dès maintenant. Ce rapport a été produit par Convince & Convert Consulting, en collaboration avec la firme de recherche Audience Audit. Le rapport se penche sur les attitudes de 1 001 Américains choisis au hasard par rapport au bouche-à-oreille. La marge d'erreur est d'environ 3,1 %.

Le rapport est un document d'accompagnement du nouveau livre intitulé Talk Triggers: The Complete Guide to Creating Customers with Word of Mouth co-écrit par Jay Baer et Daniel Lemin.

À propos de Convince & Convert

Convince & Convert a été fondée par Jay Baer en 2008. La société a été nommée dans la liste « Inc. 5000 » répertoriant les entreprises des États-Unis affichant les taux de croissance les plus importants. La baladodiffusion « Social Pros », produit par la société et co-animée par M. Baer, a été diffusée chaque année pendant huit ans et a été nommée « meilleure baladodiffusion sur le marketing ». Le cabinet-conseil a travaillé avec des marques qui comptent parmi les plus emblématiques au monde, notamment les Nations Unies, Cisco, Oracle, la chaîne hôtelière Hilton, l'émission Grand Ole Opry, Bentley et d'autres.

