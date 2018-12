La Ville de Laval désigne un nouveau directeur général







LAVAL, QC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le conseil municipal de la Ville de Laval a entériné la nomination de M. Jacques A. Ulysse à titre de directeur général.

M. Ulysse, qui occupait, jusqu'à tout récemment le poste de directeur général adjoint - Service de proximité à la Ville, entrera officiellement en fonction le 17 décembre 2018. « Les membres du conseil municipal ont approuvé la nomination de M. Ulysse puisqu'il s'agit d'un gestionnaire intègre, rigoureux et qui a un réel désir d'améliorer les relations entre la Ville et les citoyens. Il s'agit d'un homme de proximité capable de mobiliser ses équipes pour mieux servir les Lavallois », a déclaré Marc Demers, maire de Laval. « Je tiens à sincèrement remercier Carole Imbeault pour son dévouement des dernières années et plus particulièrement pour ces six derniers mois où elle a su, d'une main de maître, assurer l'intérim de la direction générale de la Ville », a ajouté le maire Demers.

Comité de sélection

C'est suite au départ du précédent directeur général qu'un comité de sélection, multipartite, a été mis sur pied. Ce dernier a pu analyser les candidatures reçues et soumettre son choix final au comité exécutif pour le septième directeur général de la Ville de Laval.

