Accident mortel au Canadien National au Nouveau-Brunswick

EDMUNDSTON, Nouveau-Brunswick, 04 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un travailleur du Canadien National (CN) est décédé des suites d'un accident de travail survenu ce matin à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. La victime était âgée de 33 ans, père de deux enfants et membre de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC). Il a commencé à travailler au CN en septembre à titre de chef de train et contremaître stagiaire. Son nom n'est pas divulgué pour le moment.



« Notre confrère était un fier papa qui aimait son nouveau travail et en parlait tout le temps. Nous sommes choqués et attristés par son décès, a déclaré le président de Teamsters Canada, François Laporte. Au nom de nos 125 000 membres, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances à ses proches et à ses collègues. »

Il s'agit d'un cinquième accident mortel en treize mois dans l'industrie ferroviaire canadienne. Bien que les enquêtes soient toujours en cours, tous les acteurs de l'industrie doivent travailler ensemble pour mettre prévenir ces tragédies insensées.

Teamsters Canada a appris que le Bureau de la sécurité des transports a dépêché une équipe d'enquêteurs sur les lieux de l'accident. Le syndicat coopérera pleinement à l'enquête et suivra de près ses progrès. Une fois les faits établis, le syndicat s'entretiendra avec l'entreprise et des représentants du gouvernement fédéral pour aborder la question de façon plus générale.

« Nos pensées sont avec la famille et les amis de notre confrère. Nous leur promettons, ainsi qu'à nos membres, que nous ne cesserons jamais de nous battre pour améliorer la sécurité ferroviaire dans ce pays, » a déclaré Doug Finnson, le président de la CFTC, qui représente quelque 12 000 cheminots partout au pays.

Par respect pour la famille de la victime et en raison de l'enquête en cours, le syndicat des Teamsters ne donnera aucun autre détail sur l'accident pour le moment.

Les Teamsters représentent près de 125 000 travailleurs au Canada, y compris plus de 12 000 travailleurs du secteur ferroviaire. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affiliée, compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

