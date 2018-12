Les dirigeants du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne travaillent à faire avancer la réalisation des objectifs prioritaires communs, notamment en matière de logement et de sécurité alimentaire







OTTAWA, le 4 déc. 2018 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, Dominic LeBlanc, ainsi que le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et des dirigeants inuits étaient heureux de se rencontrer le 29 novembre pour la sixième réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne (CPIC).

Ensemble, ils ont poursuivi leurs discussions concrètes et productives en vue de réaliser la vision commune d'un Canada où tous et toutes peuvent participer pleinement à la prospérité du pays.

Le CPIC contribue à la transformation de la relation entre les Inuit et la Couronne. Il change la façon dont le gouvernement fédéral et les Inuit établissent les priorités, dont les politiques et les programmes sont conçus et dont les efforts conjoints des Inuit et de la Couronne sont évalués.

La réunion du CPIC portait sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs prioritaires communs établis dans la Déclaration de l'Inuit Nunangat. Le CPIC a approuvé une nouvelle stratégie sur le logement dans l'Inuit Nunangat, qui décrit une approche propre aux Inuit pour combler les besoins de longue date dans le domaine du logement. Les membres du Comité ont convenu d'établir un mécanisme bilatéral entre le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits pour offrir de la rétroaction significative dans le but de trouver des solutions à la question de l'insécurité alimentaire chez les Inuit de l'Inuit Nunangat. Le Comité s'est aussi penché sur les moyens de déterminer comment le gouvernement du Canada peut le mieux aider les Inuit à atteindre leurs objectifs dans le domaine de l'éducation et a discuté du processus d'élaboration conjointe du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, actuellement en cours.

En s'attaquant à des problèmes de longue date tels que ceux-ci, le Comité concrétise la réconciliation et le renouvellement des relations entre les Inuit et la Couronne.

Ont participé à la rencontre du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne :

Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami



Aluki Kotierk, présidente de la Nunavut Tunngavik Incorporated



Johannes Lampe, président du gouvernement du Nunatsiavut



Duane Ningaqsiq Smith, président et PDG de la Société régionale inuvialuit



Charlie Watt, président de la Société Makivik



Observatrices :

Monica Ell-Kanayuk, présidente, Conseil circumpolaire inuit, Canada



Rebecca Kudloo, présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada

L'hon. Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones



L'hon. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur



L'hon. Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones



L'hon. Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique



L'hon. Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Citations

« Aujourd'hui, à l'occasion de la sixième réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne, nous avons poursuivi nos importants travaux en vue d'appuyer, ensemble, un Inuit Nunangat fort et dynamique, dirigé par les Inuit. En travaillant conjointement à établir des priorités et créer des occasions pour les Inuit, nous concrétisons la réconciliation et le renouvellement de la relation entre les Inuit et la Couronne. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Je suis ravi d'avoir participé aux discussions entourant les questions importantes pour les Inuit de l'Inuit Nunangat dans le cadre de ma première réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. Nous sommes résolus à aller de l'avant avec nos partenaires inuit afin d'atteindre une prospérité partagée, qui fait de la réconciliation une réalité. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député

Ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

« Quand nous avons amorcé ce processus, il y a deux ans, je l'ai abordé en m'attendant à ce que le gouvernement du Canada puisse travailler avec nous pour créer un pays où les droits des Inuit sont appréciés et valorisés. Nous continuons à avancer vers cet objectif pour les Inuit et pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

Natan Obed

Président, Inuit Tapiriit Kanatami

Faits en bref

Le 9 février 2017, le premier ministre et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami ont annoncé la création du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne.

La Déclaration de l'Inuit Nunangat a été signée par des ministres du gouvernement du Canada et les dirigeants de l'Inuit Tapiriit Kanatami, de la Société régionale inuvialuit, de la Société Makivik, du gouvernement du Nunatsiavut et de la Nunavut Tunngavik Incorporated, qui se sont associés comme partenaires pour accroître la prospérité des Inuit, au profit de tous les Canadiens et Canadiennes.

