Storefront étend son offre unique de boutiques éphémères à des centres commerciaux clés d'Ivanhoé Cambridge au Canada







MONTRÉAL, 04 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Storefront, le plus important marché en ligne au monde pour la location de boutiques à court terme, s'est associé à Ivanhoé Cambridge, un investisseur immobilier d'envergure internationale, afin d'étendre son offre d'espaces temporaires à certains de ses centres commerciaux haut de gamme au Canada. Ce partenariat permet à Storefront d'introduire son éventail global de boutiques éphémères au Canada et de continuer à rendre le commerce accessible aux meilleures idées de chaque détaillant.



« Le commerce de détail est en changement et nous sommes ravis de faire équipe avec Ivanhoé Cambridge alors que nous poursuivons l'expansion de notre offre de boutiques éphémères en Amérique du Nord, a indiqué Mohamed Haouache, chef de la direction de Storefront. Ce partenariat stratégique donne à notre entreprise une occasion unique d'introduire de nouvelles marques et enseignes intéressantes dans certaines propriétés d'Ivanhoé Cambridge. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de Storefront afin de proposer du nouveau dans nos centres commerciaux et d'offrir des expériences inoubliables à notre clientèle avertie, a déclaré Claude Sirois, président, Centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge. La création de relations entre la base de la clientèle de Storefront composée principalement de marques internationales et de créateurs prometteurs et la disponibilité fréquente des espaces flexibles et très achalandés dans nos propriétés va de soi. »

L'entente permet à des marques et des détaillants émergents et établis d'avoir accès à des espaces éphémères dans sept des centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge particulièrement axés sur la mode, à savoir :

Bayshore Shopping Centre à Ottawa, en Ontario;

Guildford Town Centre à Surrey, en Colombie-Britannique;

Mapleview Shopping Centre à Burlington, en Ontario;

Mayfair Shopping Centre à Victoria, en Colombie-Britannique;

Place Ste-Foy à Québec, au Québec;

Oshawa Centre à Oshawa, en Ontario;

Southgate Centre à Edmonton, en Alberta.

Chaque centre commercial propose une diversité de dimensions et d'aménagements allant des vastes locaux et des magasins alignés aux installations plus petites dans les aires communes. Les espaces se prêtent parfaitement aux lancements de nouveaux produits, aux promotions et événements spéciaux, et aux activations innovatrices qui permettent de présenter la marque et de lui donner plus de visibilité. Ils peuvent être réservés pour un jour ou quelques mois. Storefront soutient les locataires qui font des réservations sur son site Web en mettant à leur disposition un éventail de ressources pour optimiser pleinement le potentiel commercial de l'espace avant, pendant et après l'utilisation.

Storefront redéfinit la façon dont les entreprises peuvent louer et activer un espace commercial temporaire grâce à sa présence mondiale permettant de mettre en contact les locataires et les propriétaires de centres commerciaux d'une manière efficace, flexible et transparente. Les marques et les détaillants de toutes tailles ont adopté le modèle de boutiques temporaires pour approfondir leurs relations avec leurs clients et les atteindre d'une manière qui serait impossible à travers les canaux en ligne. Le concept de boutiques éphémères permet aux entreprises de créer de la visibilité et d'interagir avec les consommateurs en offrant une expérience tactile et humaine qui renforce leurs marques, suscite l'engagement et augmente les ventes.

À propos de Storefront

Storefront est le plus important marché mondial de boutiques éphémères. La plateforme met des marques, des entreprises en ligne et des artistes en contact avec des propriétaires d'espaces pour des locations provisoires. Storefront rend l'immobilier commercial facilement accessible à quiconque cherche à organiser des événements et à installer des boutiques éphémères n'importe où dans le monde.

Depuis son lancement en 2014, Storefront a aidé plus de 100 000 marques dans les plus grandes villes de la planète, notamment Paris, New York, Milan, Londres et Hong Kong. La plateforme possède à présent le plus vaste réseau d'espaces commerciaux pour des locations à court terme et compte plus de 10 000 inscriptions.

Plus d'informations : www.thestorefront.fr

Arielle Crane

acr@thestorefront.com

1-646-851-2642

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e8a28a4-0b15-4fcf-b45a-02b83b2d642c





Communiqué envoyé le 4 décembre 2018 à 19:45 et diffusé par :