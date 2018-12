Décès de Georges H. W. Bush - Drapeaux des représentations du Québec en berne aux États-Unis







QUÉBEC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À la demande du premier ministre du Québec François Legault, les drapeaux du Québec sur toutes les représentations du Québec aux États-Unis seront en berne de l'aube au crépuscule, le mercredi 5 décembre 2018. Pour les drapeaux intérieurs, une cravate noire sera fixée en haut de la hampe.

Cet acte est accompli par solidarité avec le peuple américain, à l'occasion des funérailles d'État du 41e président des États-Unis d'Amérique, monsieur George Herbert Walker Bush.

« En mon nom, au nom du gouvernement que je représente et au nom de tous les Québécois et Québécoises, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Bush. Les relations diplomatiques établies entre nous ont été harmonieuses et ont contribué à soutenir des échanges fructueux et stratégiques ».

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

