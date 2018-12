Tech Data et Cohesity signent un accord de distribution complet







Le partenariat permet aux clients des États-Unis et du Canada de simplifier le stockage secondaire et de réduire la fragmentation des données grâce à des solutions définies par le logiciel

CLEARWATER, Floride, 4 décembre 2018 /CNW/ - Tech Data (Nasdaq : TECD) a annoncé aujourd'hui avoir étoffé son portefeuille de solutions de stockage pour les entreprises grâce à un accord de distribution complet passé avec Cohesity , un fournisseur de premier plan de solutions de stockage secondaire hyper-convergé. Le portefeuille de Cohesity permettra d'élargir l'offre de solutions de stockage robuste de Tech Data et de fournir à ses clients aux États-Unis et au Canada des options de pointe, définies par le logiciel, pour la sauvegarde et la récupération des données, tout en réduisant les cloisonnement de données.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre offre de solutions hyper-convergées et de partager les solutions primées de Cohesity avec nos clients », a déclaré Cheryl Neal, vice-présidente des solutions de données et de réseautage chez Tech Data. « Nos clients ont constaté les avantages de l'hyper-convergence pour leurs applications et données primaires et ils exigent désormais ces types de solutions pour le volet secondaire, qui comprend la grande majorité des données et des applications utilisées au sein des organisations actuelles. Les offres de Cohesity aideront entreprises et organisations à gagner du temps et à économiser des ressources tout en tirant parti de la plus grande valeur possible de leurs données. »

Grâce à la grande portée mondiale et aux capacités logistiques de Tech Data, ainsi qu'à son vaste écosystème, Cohesity bénéficiera d'une distribution plus large et d'un accès plus étendu aux partenariats avec des fournisseurs. Cette relation permettra au vaste réseau en plein essor de partenaires de Cohesity d'être plus efficace, plus productif et plus rapide à l'heure d'apporter des solutions aux clients.

« Tech Data réunit l'écosystème complet et le soutien exhaustif que nous apprécions beaucoup chez un partenaire de distribution », a déclaré Todd Palmer, vice-président des canaux de distribution mondiaux chez Cohesity. « L'expertise de Tech Data en termes de distribution mondiale sera essentielle pour nous aider à gérer notre processus de croissance rapide. Tech Data entretient également d'étroites relations avec la majorité de nos partenaires de distribution et d'alliance, ce qui nous permettra d'assurer une transition fluide et d'accroître notre attention. »

À l'heure actuelle, les clients du monde entier sont confrontés à des défis majeurs liés à la fragmentation massive des données. À vrai dire, les dernières recherches montrent que les données secondaires des clients sont souvent fragmentées en une myriade de cloisonnements et de lieux, ce qui fait de la gestion informatique un véritable casse-tête. Les solutions de gestion de l'infrastructure hyper-convergée de stockage secondaire et de données de Cohesity résolvent ces problèmes de fragmentation en consolidant la sauvegarde, la restauration, l'archivage et la conservation à long terme, la reproduction et la reprise après sinistre sur une plate-forme unique et conçue pour le nuage informatique.

« L'arrivée de Cohesity dans le portefeuille de Tech Data est très avantageuse pour nous et pour nos clients utilisateurs finaux », a déclaré Joe Corbett, directeur de l'exploitation chez Cumberland Group , prestataire de services informatiques et partenaire de Tech Data. « Leurs solutions permettront de gagner du temps et d'économiser de l'argent, tout en réduisant les cloisonnements de données isolés qui peuvent avoir une véritable incidence sur les processus d'affaires. Nous avons hâte de tirer parti du portefeuille des solutions Cohesity de Tech Data pour aider nos clients à relever les défis commerciaux et à atteindre leurs objectifs, qui ne cessent d'évoluer. »

Pour en savoir plus sur les offres Cohesity de Tech Data, veuillez adresser un courriel à cohesity@techdata.com ou appeler le (800) 237-8931. Et n'hésitez pas à consulter l'article du blog de Cohesity sur sa nouvelle collaboration avec Tech Data.

À propos de Tech Data

Tech Data connecte le monde au pouvoir de la technologie. Notre portefeuille complet de produits, services et solutions, nos compétences hautement spécialisées et notre expertise en matière de technologies de dernière génération permettent aux partenaires de distribution de mettre sur le marché les produits et les solutions dont le monde a besoin pour se connecter, croître et aller de l'avant. Tech Data est classée à la 83e place sur la liste Fortune 500® et a été nommée l'une des entreprises les plus admirées de la planète par Fortune pendant neuf ans consécutifs. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.techdata.com ou nous suivre sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

Contact avec les médias

Wally Campbell

Directeur des relations publiques pour le continent américain

Tech Data

480.936.2184

wally.campbell@techdata.com

