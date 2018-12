Stimuler l'innovation et la croissance des PME - La Ville de Montréal dévoile les 40 entreprises sélectionnées de l'édition 2019 du Parcours Innovation PME Montréal







MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, sont heureux d'annoncer les 40 petites et moyennes entreprises (PME) sélectionnées pour prendre part à l'édition 2019 du Parcours Innovation PME Montréal. Au cours de la prochaine année, ces PME bénéficieront d'un accompagnement personnalisé afin de leur permettre de résoudre une problématique d'affaires. Elles seront encadrées par la Ville, PME MTL et des experts du milieu afin de trouver des solutions innovantes.

« Notre administration déploie des mesures importantes pour soutenir l'entrepreneuriat montréalais. À travers le Parcours Innovation PME, nous encourageons le foisonnement des idées et le dépassement de soi, la concrétisation des projets et la création d'emplois à valeur ajoutée. Je salue les réalisations de la cohorte 2018 et j'accueille avec enthousiasme la cohorte 2019, formée de 40 entreprises, dont 19 sont dirigées par des femmes. L'entrepreneuriat montréalais, et plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin, se porte bien à Montréal. À vous qui êtes les fleurons de notre économie, je souhaite la meilleure des chances! », a déclaré Valérie Plante.

« En trois ans, le Parcours Innovation PME a engendré la création de quelque 1000 emplois à valeur ajoutée dans l'île. Il s'agit d'un accélérateur de croissance qui propulse les PME vers de nouveaux sommets. En investissant 37,6 M$ sur quatre ans dans son Plan d'action en entrepreneuriat, la Ville met tout en oeuvre pour encourager les entrepreneurs à passer à l'action. Nous avons à coeur d'offrir tout l'encadrement nécessaire pour aider les entrepreneurs à s'adapter à un environnement technologique qui transforme les modèles d'affaires », a souligné Robert Beaudry.

40 nouvelles entreprises intègrent le Parcours innovation PME 2019

Le jury, présidé par la Ville de Montréal, a sélectionné les 40 entreprises lauréates parmi 99 candidates. Ces entreprises devaient soumettre une problématique d'affaires et devaient posséder, notamment, un fort potentiel de croissance, un chiffre d'affaires annuel d'au moins 1 M$ et moins de 250 employés. Les PME sélectionnées proviennent de tous les secteurs économiques et six d'entres elles sont à but non lucratif.

Les entreprises lauréates sont :

Agence A.S.K. Marketing , Le Sud-Ouest

Experts-conseils en marketing du commerce de détail

Groupe Bblüv inc. , Saint-Laurent

Manufacturier de produits pour enfants de 0-2 ans

Bicom inc. , Le Plateau-Mont-Royal

Experts-conseils en relations médias, services digitaux, événements expérientiels

Recherche Bioauxilium inc., Saint-Laurent

Firme de biotechnologie spécialisée en production de trousses de bio-analyse

Système Biovac inc ., Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Firme d'évaluation de la qualité de l'air et hygiène industrielle

Caré Baristam inc ., Ahuntsic-Cartierville

Microtorréfaction et distribution de café

Compagnie de pierres de ciment ornementales (C.P.C.O) inc ., Anjou

Fabrication d'éléments de béton architectural

Cyclo Chrome inc ., Rosemont-La Petite-Patrie

École-entreprise offrant une formation spécialisée en réparation de vélos

D-TECK , Le Sud-Ouest

Firme d'experts en tests psychométriques et intelligence artificielle

Dynamo ressource en mobilisation des collectivités , Rosemont - La Petite-Patrie

Services conseils auprès des organisations qui contribuent au changement social

Envitech Automation inc., Saint-Laurent

Conception et fabrication de panneaux de contrôle électriques

Épicerie LOCO , Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Épiceries écologiques zéro déchets

Le Groupe Bellon Prestige , Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Fabrication et installation d'auvents et d'abris sur mesure

Groupe Paradoxe , Le Sud-Ouest

Insertion sociale et professionnelle dans le milieu de l'événementiel et du spectacle

Karine Joncas cosmétiques inc . Ahuntsic-Cartierville

Fabrication de produits cosmétiques et soins pour la peau

Laboratoires Micom inc ., Dorval

Firme-laboratoire d'essais de produits pour meubles de bureaux

Le boulot vers..., Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Insertion sociale et professionnelle pour jeunes en fabrication de meubles

Les emballages Onducorr inc ., Anjou

Fabrication de carton ondulé pour emballages

Transformation textile domestique inc ., Ville Mont-Royal

Fabrication de marques de vêtements sans couture

Librairie Monet inc. , Saint-Laurent

Librairie spécialisée

M&H , Ville-Marie

Production de visuels imprimés et numériques de haute qualité

Mabarex inc ., Saint-Laurent

Commercialisation des solutions de traitement des eaux et de systèmes clé en main

Maçonnerie Gratton , Verdun

Entretien, réparation et de restauration de murs à briques

Maison Marie Saint-Pierre , Ahuntsic-Cartierville

Design, fabrication et distribution de vêtements mode haut-de-gamme féminine

Mobilier De Gaspé inc ., Ahuntsic-Cartierville

Design et fabrication de mobilier durable sur mesure

Mogile technologies inc., Kirkland

Firme technologique de création de solutions en ligne dans le secteur de la mobilité électrique

Groupe Multilearning , Ahuntsic-Cartierville

Hébergement de site web, recherches et activités d'apprentissage en ligne

NEXXFIELD INC ., Anjou

Fabrication, conception et installation de revêtements pour les terrains de sport

Pharmacie Sonia Boutin , Montréal-Nord

Réseau de pharmacies en résidences pour aînés et en clinique

Gestion Prével inc ., Le Sud-Ouest

Conception et construction de projets d'habitations urbains

Rayata Accessoires, Ahuntsic-Cartierville

Fabrication et vente d'accessoires de mode en cuir

Solution B.I. Canada inc ., Ville-Marie

Experts-conseils en intelligence d'affaires, performance et gestion des données

Solutions Perkuto inc , Le Plateau-Mont-Royal

Firme d'experts-conseils en stratégies d'affaires et marketing

TEL-JEUNES, Ville-Marie

Services d'intervenants professionnels pour de l'assistance aux jeunes par téléphone, chat, texto et courriel

La Fondation du Théâtre du Nouveau Monde , Ville-Marie

Production et diffusion d'oeuvres théâtrales

Tribu expérientiel inc ., Rosemont - La Petite-Patrie

Création d'événements de sport extrême

Unik stone inc ., Saint-Laurent

Conception et fabrication de produits de pierre naturelle pour salles de bain

Industries Unimax , Dorval

Manufacturier de laveuses à haute pression

The Vulcan Hoist Company Ltd ., Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Conception, fabrication et entretien de produits pour soulever les marchandises

XRM VISION , Le Plateau-Mont-Royal

Experts-conseils en intégration de solutions CRM de Microsoft Dynamics

Parcours Innovation PME Montréal bénéficie du soutien de 908 800 $ de la Ville de Montréal, pour la période 2018-2020, et d'une aide financière du gouvernement du Québec pour la même période, notamment de Services Québec de l'île-de-Montréal et du Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Il reçoit également un soutien financier de Vidéotron Affaires et C2 Montréal. Le Parcours Innovation est également appuyé par Mosaic HEC, le réseau PME MTL, le Mouvement québécois de la qualité, le réseau Trans-Tech.

