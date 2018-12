Pour son 10e anniversaire, Kavalan dévoile ses whiskys « Bordeaux premier cru » vieillis en fût de chêne et limités à 3 000 bouteilles







« À la recherche de l'excellence » - L'élégance d'un premier cru bordelais combinée avec le côté fruité, la finesse et la complexité qui caractérisent Kavalan

TAIPEI, Taïwan, 4 décembre 2018 /CNW/ - Pour souligner les dix années écoulées, au jour près, depuis la sortie de son whisky inaugural, la distillerie Kavalan a lancé aujourd'hui à Taiwan deux éditions spéciales 10e anniversaire limitées, le « Kavalan Bordeaux Margaux » et le « Kavalan Bordeaux Pauillac ».

Chaque édition, de 57,8 % alc./vol. et de 1 000 ml, se présente dans un coffret cadeau de luxe comprenant deux verres Glencairn et est limitée à seulement 3 000 bouteilles.

Célébrant sa quête de l'excellence, Kavalan a placé les fûts des premiers crus de Bordeaux des régions de Margaux et de Pauillac au coeur de la commémoration de son 10e anniversaire, les yeux tournés vers la prochaine décennie.

Le chef de la direction de Kavalan, M. YT Lee, a déclaré que c'était l'occasion de faire le point sur les réussites de la dernière décennie et d'accroître les efforts pour atteindre la perfection dans la prochaine.

« Chez Kavalan, nous avons toujours cherché à fonder notre whisky sur l'excellence, le regard tourné vers l'avenir et en travaillant dans l'objectif de devenir ce que nous appelons à Taiwan une "distillerie centenaire", soit une marque capable de prospérer même après des siècles », a-t-il dit.

Le maître mélangeur, M. Ian Chang, a souligné que lui et M. Lee avaient visité les domaines viticoles historiques de France et avaient trié à la main les meilleurs fûts de vin de Bordeaux pour élever le jeune whisky primé de Kavalan dans le climat subtropical de Yilan, à Taiwan.

« Nous avons été intrigués par les saveurs distinctives que pouvait vraisemblablement créer ce mariage unique entre Kavalan - dans sa recherche quotidienne de la perfection - et les produits de ces prestigieux châteaux, reconnus pour leurs siècles d'excellence », a-t-il poursuivi.

M. Ian Chang, maître mélangeur, a déclaré que le projet « First Growth Bordeaux » avait été une expérience visant à déterminer « comment l'esprit de ces vins incroyablement rares, grâce à leurs fûts splendides, pouvait se transformer en un whisky Kavalan très spécial », ajoutant que l'innovation continuerait à définir Kavalan pendant la prochaine décennie.

Le premier whisky de Kavalan, le Kavalan Classic Single Malt Whisky, est sorti il y a dix ans, le 4 décembre 2008, et est devenu le produit le plus populaire du fabricant de whisky.

Chaque coffret cadeau de 1 000 ml en édition limitée est vendu selon le PDSF de 8 800 $ NT (285 $ US). Le fabricant prévoit lancer ces produits à l'échelle mondiale l'année prochaine.

Au cours de la dernière décennie, des représentants de Kavalan, soit M. YT Lee et son père, M. TT Lee, ont été intronisés au « temple de la renommée » du magazine Whisky dans le cadre des World Whiskies Awards (WWA); Kavalan a aussi gagné les prix WWA du meilleur single malt au monde, en 2015, et du meilleur single malt single cask au monde, en 2016, le prix du « Distillateur de l'année » 2017 et six prix « Producteur de l'année » au Concours international des vins et spiritueux, en plus du prix de la « Distillerie de l'année » 2018 à la San Francisco World Spirits Competition.

REMARUQES SUR LA DÉGUSTATION

Kavalan BORDEAUX MARGAUX SINGLE CASK SINGLE MALT ÉLEVÉ EN FÛT DE VIN

Magnifique, de caractère et d'une extraordinaire douceur, le Bordeaux Margaux en édition limitée offre des notes exquises et somptueuses de caramel chaud, de sucre à la crème et de mélasse foncée épaisse, tout en évoquant la douceur crémeuse de la vanille.

Robe : Ambre foncé.

Nez : De magnifiques arômes de caramel infusé d'épices chaleureuses saluent le nez. Un vin de dessert épais et décadent et une cassonade foncée et frémissante émergent, suivis de fruits frais charnus et de doux bois de cèdre, au loin.

Bouche : Une arrivée sucrée et chaleureuse mène à un fondant de caramel riche et onctueux, parsemé de raisins secs pulpeux. Un vin de prune aigre, d'une belle légèreté, apparaît alors avec un parfum de noisette subtil, mais affirmé.

Finale : Longue et incroyablement enrichissante. Le côté sucré se mêle à la douceur des notes acidulées pour récompenser le buveur d'une délicieuse valse de saveurs autour de la langue.

Kavalan BORDEAUX PAUILLAC SINGLE CASK SINGLE MALT ÉLEVÉ EN FÛT DE VIN

Merveilleusement opulent et subtilement complexe, le Bordeaux Pauillac en édition limitée éclate de somptueuses saveurs de fruits forestiers mûris, de délicieuse pomme au caramel, de cumin doux, de coriandre et d'épices au poivre.

Robe : Riche acajou.

Nez : Un superbe nez de fruits rouges et de cassis mûrs jusqu'aux fraises au sirop, avec une touche de pomme. L'influence du vin est indéniable. Viande fumée, cumin, graines de coriandre moulues et poivre finement râpé équilibrent les saveurs.

Bouche : Des fruits rouges arrosés de caramel, avant une explosion de saveurs fruitées accompagnées d'épices. Il est très agréable tel que sorti du fût et développe une délicieuse onctuosité vanillée en bouche. Il gère extrêmement bien la dilution à diverses concentrations.

Finale : Épices et fruits cuits à l'avant de la bouche, enrobage chaleureux de la gorge.

À propos de Kavalan Whisky

Établie dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est à l'avant-plan de l'art du whisky single malt à Taïwan et a mis en bouteille son premier whisky single malt en 2008. Notre whisky, élevé dans un environnement extrêmement chaud et humide, tire aussi parti des vents frais de la mer et des montagnes de même que de l'eau de source de la montagne Snow Mountain. Ces éléments s'allient pour créer l'onctuosité caractéristique des produits Kavalan. La distillerie doit son nom à l'ancienne appellation du comté de Yilan et s'appuie sur environ 40 années de production de boissons sous la direction de sa société mère, King Car Group. Offerts dans plus de 70 pays, nos produits ont remporté plus de 280 distinctions d'or ou plus prestigieuses lors des concours les plus chaudement disputés de l'industrie. Visitez le site www.kavalanwhisky.com.

