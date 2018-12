Les commissions élisent leurs présidents et leurs vice-présidents







QUÉBEC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Commission de l'Assemblée nationale a procédé le 30 novembre à la formation des commissions parlementaires. Les membres des commissions parlementaires se sont réunis par la suite afin d'élire leurs présidents et présidentes, de même que leurs vice-présidents et vice-présidentes. Tous les membres des commissions sont nommés pour une durée de deux ans et les personnes qui assument les fonctions de présidence et de vice-présidence de commissions sont élues pour une période de deux ans également.

Rappelons que les députés accomplissent une partie considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. Ils y étudient les projets de loi en profondeur, scrutent l'activité des ministères et des organismes gouvernementaux, étudient les prévisions budgétaires du gouvernement et peuvent aussi choisir, de leur propre initiative, d'étudier toute question liée au champ de compétence de leur commission.

On peut trouver plus d'information sur chacune des commissions parlementaires et leurs compétences respectives, ainsi que les notices biographiques des députés, à l'adresse assnat.qc.ca.

ANNEXE

LA COMMISSION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Fonctions : établir le Règlement de l'Assemblée et ses règles de fonctionnement; coordonner les travaux des autres commissions; autoriser les déplacements des commissions à l'extérieur de l'Assemblée; entendre, au besoin, des personnes nommées par l'Assemblée; étudier toute matière qui n'a pas été confiée à une autre commission

Composition de la commission :

Le président : M. François Paradis (Lévis) CAQ

Le premier vice-président : M. Marc Picard (Chutes-de-la-Chaudière) CAQ

La deuxième vice-présidente : Mme Chantal Soucy (Saint-Hyacinthe) CAQ

La troisième vice-présidente : Mme Maryse Gaudreault (Hull) PLQ

Les leaders des groupes parlementaires

M. Simon Jolin-Barrette (Borduas) CAQ

M. Sébastien Proulx (Jean-Talon) PLQ

M. Martin Ouellet (René-Lévesque) PQ

M. Gabriel Nadeau-Dubois (Gouin) QS

Les whips des groupes parlementaires

M. Mario Laframboise (Blainville) CAQ

Mme Nicole Ménard (Laporte) PLQ

Les présidents et présidentes des commissions parlementaires

M. André Bachand (Richmond) CAQ

M. Benoit Charette (Deux-Montagnes) CAQ

Mme Claire Isabelle (Huntingdon) CAQ

M. Carlos J. Leitão (Robert-Baldwin) PLQ

M. Mathieu Lemay (Masson) CAQ

M. Luc Provençal (Beauce-Nord) CAQ

M. Jean-François Simard (Montmorency) CAQ

Mme Christine St-Pierre (Acadie) PLQ

M. Marc Tanguay (LaFontaine) PLQ

Mme Lise Thériault (Anjou?Louis-Riel) PLQ

LA COMMISSION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fonctions : vérifier les engagements financiers; entendre le Vérificateur général sur son rapport annuel de gestion; entendre les sous-ministres et les dirigeants d'organismes sur leur gestion administrative ; étudier le rapport annuel sur l'application de la Loi sur l'administration publique; étudier toute matière qui lui est confiée par l'Assemblée

Composition de la commission :

Le président : M. Carlos J. Leitão (Robert-Baldwin) PLQ

Les vice-présidents : M. Vincent Caron (Portneuf) CAQ et M. Sylvain Gaudreault (Jonquière) PQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. André Bachand (Richmond)

M. Robert Bussière (Gatineau)

M. François Jacques (Mégantic)

M. Ian Lafrenière (Vachon)

M. Denis Lamothe (Ungava)

Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)

Opposition officielle - PLQ

Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil)

M. Saul Polo (Laval-des-Rapides)

Mme Marwah Rizqy (Saint-Laurent)

Troisième groupe d'opposition - QS

M. Vincent Marissal (Rosemont)

LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES, DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES



Compétences : agriculture, pêcheries, alimentation, énergie, ressources naturelles

Composition de la commission :

Le président : M. Mathieu Lemay (Masson) CAQ

La vice-présidente : Mme Marie Montpetit (Maurice-Richard) PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)

M. Richard Campeau (Bourget)

M. Éric Girard (Lac-Saint-Jean)

M. Denis Tardif (Rivière-du-loup?Témiscouata)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette?Saint-Maurice)

M. François Tremblay (Dubuc)

Opposition officielle - PLQ

M. David Birnbaum (D'Arcy-McGee)

M. Enrico Ciccone (Marquette)

M. Saul Polo (Laval-des-Rapides)

Deuxième groupe d'opposition - PQ

M. Sylvain Roy (Bonaventure)

Troisième groupe d'opposition - QS

Mme Émilise Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda?Témiscamingue)

LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Compétences : aménagement du territoire, affaires municipales, habitation, sports et loisirs, développement des collectivités locales et régionales



Composition de la commission :

La présidente : Mme Lise Thériault (Anjou?Louis-Riel) PLQ

La vice-présidente : Mme Suzanne Dansereau (Verchères) CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Robert Bussière (Gatineau)

M. Éric Girard (Lac-Saint-Jean)

Mme Chantale Jeannotte (Labelle)

M. Luc Provençal (Beauce-Nord)

M. Jean-François Simard (Montmorency)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

Opposition officielle - PLQ

M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier)

Mme Jennifer Maccarone (Westmount?Saint-Louis)

Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil)

Deuxième groupe d'opposition - PQ

Mme Méganne Perry Mélançon (Gaspé)

Troisième groupe d'opposition - QS

Mme Émilise Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda?Témiscamingue)

LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION

Compétences : culture, éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur, communication.

Composition de la commission :

Le président : M. Marc Tanguay (LaFontaine) PLQ

Le vice-président : M. Mario Asselin (Vanier?Les Rivières) CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Benoit Charette (Deux-Montagnes)

M. Youri Chassin (Saint-Jérôme)

M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)

Mme Émilie Foster (Charlevoix?Côte-de-Beaupré)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

M. Samuel Poulin (Beauce-Sud)

Opposition officielle - PLQ

M. Frantz Benjamin (Viau)

Mme Isabelle Melançon (Verdun)

Mme Marwah Rizqy (Saint-Laurent)

Deuxième groupe d'opposition - PQ

Mme Véronique Hivon (Joliette)

Troisième groupe d'opposition - QS

Mme Christine Labrie (Sherbrooke)

LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL

Compétences : industrie, commerce, tourisme, travail, main-d'oeuvre, science, technologie, sécurité du revenu

Composition de la commission :

La présidente : Mme Claire Isabelle (Huntingdon) CAQ

Le vice-président et la vice-présidente : M. Jean Rouselle (Vimont) PLQ et Mme Lorraine Richard (Duplessis) PQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Simon Allaire (Maskinongé)

M. Gilles Bélanger (Orford)

Mme Émilie Foster (Charlevoix?Côte-de-Beaupré)

Mme Chantale Jeannotte (Labelle)

M. Sylvain Lévesque (Chauveau)

M. Donald Martel (Nicolet-Bécancour)

Opposition officielle - PLQ

Mme Dominique Anglade (Saint-Henri?Sainte-Anne)

M. Monsef Derraji (Nelligan)

Mme Monique Sauvé (Fabre)

Troisième groupe d'opposition - QS

M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)

LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES

Compétences : finances, budget, administration du gouvernement, fonction publique, revenu, services, approvisionnements, régimes de rentes

Composition de la commission :

Le président : M. Jean-François Simard (Montmorency) CAQ

Le vice-président : M. André Fortin (Pontiac) PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Simon Allaire (Maskinongé)

M. Gilles Bélanger (Orford)

M. Youri Chassin (Saint-Jérôme)

M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)

Mme Agnès Grondin (Argenteuil)

M. Claude Reid (Beauharnois)

Opposition officielle - PLQ

M. Gatéan Barrette (La Pinière)

M. Monsef Derraji (Nelligan)

M. Carlos J. Leitão (Robert-Baldwin)

Deuxième groupe d'opposition - PQ

M. Martin Ouellet (René-Lévesque)

Troisième groupe d'opposition - QS

M. Vincent Marissal (Rosemont)

LA COMMISSION DES INSTITUTIONS

Compétences : présidence du Conseil exécutif, justice, sécurité publique, constitution, affaires autochtones, relations internationales et intergouvernementales

Composition de la commission :

Le président : M. Benoit Charette (Deux-Montagnes) CAQ

La vice-présidente : Mme Dominique Anglade (Saint-Henri?Sainte-Anne)

PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Stéphanie Lachance (Bellechasse)

M. Ian Lafrenière (Vachon)

M. Denis Lamothe (Ungava)

Mme Lucie Lecours (Les Plaines)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

M. Mathieu Lévesque (Chapleau)

M. Donald Martel (Nicolet-Bécancour)

Opposition officielle - PLQ

Mme Paule Robitaille (Bourassa-Sauvé)

M. Marc Tanguay (LaFontaine)

Mme Kathleen Weil (Notre-Dame-de-Grâce)

Deuxième groupe d'opposition - PQ

M. Pascal Bérubé (Matane-Matapédia)

Troisième groupe d'opposition - QS

M. Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion)

Député indépendant

M. Guy Ouellette (Chomedey)

LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Compétences : relations avec les citoyens, communautés culturelles, immigration, condition féminine, famille, aînés, jeunesse, protection des consommateurs

Composition de la commission :

Le président : M. André Bachand (Richmond) CAQ

La vice-présidente : Mme Monique Sauvé (Fabre) PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. François Jacques (Mégantic)

Mme Stéphanie Lachance (Bellechasse)

Mme Lucie Lecours (Les Plaines)

M. Sylvain Lévesque (Chauveau)

M. Samuel Poulin (Beauce-Sud)

M. Christopher Skeete (Sainte-Rose)

Opposition officielle - PLQ

M. David Birnbaum (D'Arcy-McGee)

Mme Francine Charbonneau (Mille-Îles)

Mme Paule Robitaille (Bourassa-Sauvé)

Deuxième groupe d'opposition - PQ

M. Harold LeBel (Rimouski)

Troisième groupe d'opposition - QS

Mme Catherine Dorion (Taschereau)

LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Compétences : santé, services sociaux et communautaires

Composition de la commission :

Le président : M. Luc Provençal (Beauce-Nord) CAQ

La vice-présidente : Mme Hélène David (Marguerite-Bourgeoys) PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)

M. Mathieu Lévesque (Chapleau)

Mme Marilyne Picard (Soulanges)

M. Christopher Skeete (Sainte-Rose)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

M. François Tremblay (Dubuc)

Opposition officielle - PLQ

M. Enrico Ciccone (Marquette)

M. André Fortin (Pontiac)

M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier)

Deuxième groupe d'opposition - PQ

M. Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)

Troisième groupe d'opposition - QS

M. Sol Zanetti (Jean-Lesage)

LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT

Compétences : transports, environnement, faune, parcs

Composition de la commission :

La présidente : Mme Christine St-Pierre (Acadie) PLQ

La vice-présidente : Mme Agnès Grondin (Argenteuil) CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Richard Campeau (Bourget)

M. Vincent Caron (Portneuf)

M. Mathieu Lemay (Masson)

M. Claude Reid (Beauharnois)

M. Denis Tardif (Rivière-du-loup?Témiscouata)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette?Saint-Maurice)



Opposition officielle - PLQ

M. Gaétan Barrette (La Pinière)

Mme Marie Montpetit (Maurice-Richard)

Mme Lise Thériault (Anjou?Louis-Riel)

Deuxième groupe d'opposition - PQ

Mme Catherine Fournier (Marie-Victorin)

Troisième groupe d'opposition - QS

Mme Ruba Ghazal (Mercier)

