Letko Brosseau réaffirme son intention de voter contre le rachat de AGT Food and Ingredients par ses dirigeants







MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle sur environ 18.7% des actions en circulation de AGT Food and Ingredients ("AGT" ou la "Société") et qui est l'actionnaire le plus important de la Société, réaffirme aujourd'hui son intention de voter contre la transaction de privatisation d'AGT par un groupe d'investisseurs dirigé par le président et chef de la direction, Murad Al-Katib, et incluant le groupe de gestion d'AGT et les investisseurs d'AGT, Fairfax Financial Holdings Limited et Point North Capital Inc.

Letko Brosseau continue de croire que la transaction sous-évalue de façon significative la Société et qu'AGT pourrait générer à long terme une plus grande valeur pour ses actionnaires en tant qu'entité publique.

Letko Brosseau est un gestionnaire de placement indépendant fondé en 1987. L'entreprise gère environ 30 milliards $ en actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

SOURCE Letko, Brosseau & Associates Inc.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2018 à 17:41 et diffusé par :