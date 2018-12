Plan d'immigration du Québec pour l'année 2019 - Un plan illogique et anti-économique







QUÉBEC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Immigration et d'économie, Mme Dominique Anglade, a réagi aujourd'hui au dépôt du plan d'immigration du gouvernement.

Nous avons demandé au gouvernement de déposer son plan avant la fin de la session afin de pouvoir en débattre, mais sa proposition ne répond en rien aux besoins du Québec.

Diminuer les seuils d'immigration à 40 000 est une proposition des plus anti-économique. La pénurie de main-d'oeuvre empêche nos entreprises de croître et de se développer. Les entrepreneurs ont des besoins clairement exprimés et la difficulté à trouver des employés se fait sentir dans toutes les régions. Le gouvernement a choisi de ne pas les écouter.

La baisse du nombre d'immigrants touchera principalement la catégorie de l'immigration économique. Les entreprises sont préoccupées par cette pénurie de main-d'oeuvre et aujourd'hui, le gouvernement les laisse tomber en fermant la porte à ces travailleurs essentiels pour l'économie québécoise.

Plus de 117 000 emplois sont à pourvoir partout au Québec et l'immigration est l'un des éléments clés de la réussite pour pallier au besoin de main-d'oeuvre tout comme la formation, l'automatisation et les travailleurs expérimentés.

Le Plan du gouvernement prévoit la baisse des regroupements familiaux et la baisse du nombre de réfugiés, sans avoir aucune garantie d'entente avec le gouvernement fédéral qui est pourtant responsable de ces catégories d'immigrants.

Enfin, il est inquiétant de voir que le plan de la CAQ prévoit une baisse de la proportion de personnes immigrantes connaissant le français au moment de leur admission.

« Le plan que présente le gouvernement a pour effet de diminuer le nombre de travailleurs potentiels et nuit à l'économie de toutes les régions du Québec. Il n'y avait rien dans la mise à jour économique concernant la pénurie de main-d'oeuvre, alors que c'est l'enjeu économique numéro un au Québec. À l'époque, l'actuel premier ministre avait exigé de notre gouvernement qu'il soumette à un vote aux 2/3 des membres de l'Assemblée nationale les seuils d'immigration, en alléguant que nous n'avions reçu que 41 % du vote populaire. Avec 37,45 % du vote populaire, est-ce que le gouvernement de la CAQ fera preuve de cohérence et soumettra son seuil d'immigration à un vote aux 2/3 de l'Assemblée nationale? »

Dominique Anglade, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration et d'économie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 4 décembre 2018 à 17:23 et diffusé par :