48North Cannabis Corp. conclut l'acquisition de Good & Green, obtient 10 millions de $ en placement privé et nomme Jeannette VanderMarel au poste de coPDG







TORONTO, le 3 déc. 2018 /CNW/ - 48North Cannabis Corp. (« 48North » ou la « Société ») (TSXV: NRTH), un important producteur de cannabis autorisé centré sur le marché de produits de cannabis de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition transformationnelle de 2599708 Ontario Inc. (« Good & Green ») (« l'acquisition ») divulguée précédemment.

Grâce à cette transaction, 48North acquiert un deuxième producteur autorisé en vertu de la Loi sur le cannabis, espérant que sa capacité de production pour l'année 2019 l'aide à se positionner comme l'un des plus importants producteurs à faibles coûts de cannabis séché et d'huile de cannabis, ainsi que comme chef de file dans le secteur des produits infusés au cannabis de prochaine génération, notamment les produits cosmétiques et topiques, les boissons et les produits comestibles.

De plus, 48North a annoncé plus tôt aujourd'hui avoir conclu une entente de financement des investissements stratégiques de 3 millions de $ (l'« entente de financement ») avec Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth ») (TSX: WEED, NYSE: CGC). Le 30 octobre 2018, 48North avait annoncé un placement privé de parts sans intermédiaire de 10 millions de $ (le « placement privé »); l'entente de financement conclue aujourd'hui avec Canopy Growth s'ajoute à l'investissement majeur de 7 millions de $ d'un grand fonds d'investissement privé états-unien annoncé précédemment, complétant ainsi l'engagement de 10 millions de $ en placement privé de 48North.

Dans le cadre de l'entente de financement, 48North émettra 4 millions de parts à l'intention de Canopy Growth, à un prix de 0,75 $ par part pour un produit brut de 3 millions de $, ce qui représente environ 3,6 % des actions émises et en circulation de 48North en tenant compte du placement privé et de l'acquisition. Chaque part comprendra une action ordinaire et un quart de bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription d'action ordinaire étant dénommé « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donnera droit au détenteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de 48North à un prix d'exercice de 1,15 $ pendant une période de 12 mois à partir de la date d'émission, à condition que la date d'expiration des bons de souscription puisse être devancée si le cours de clôture des actions ordinaires de 48North à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») s'établit à au moins 1,50 $ pendant une période minimale de 10 jours de Bourse consécutifs.

« Les deux annonces d'aujourd'hui marquent d'importantes transformations à 48North. Cette acquisition stratégique de Good & Green ainsi que le placement privé et le partenariat avec Canopy Growth contribuent à renforcer la capacité de 48North à mettre en oeuvre son plan d'affaires et à accélérer le processus, a déclaré Alison Gordon, coprésidente-directrice générale de 48North. 48North est désormais bien capitalisée et exerce un contrôle total sur sa chaîne d'approvisionnement, en plus d'être véritablement intégrée verticalement et en bonne position pour continuer à développer des produits du cannabis de prochaine génération ».

Cette acquisition assure à 48North une production totale prévue pour 2019 d'au moins 45 000 kilogrammes de cannabis. Les installations de culture et de production de Good & Green comprennent une installation intérieure de 46 000 pieds carrés située sur un terrain commercial de cinq acres à Brantford, en Ontario, ainsi qu'une ferme de 100 acres dans le sud-ouest de l'Ontario. Cette importante capacité de production inclut la production intérieure actuelle de 48North prévue pour l'année 2019, soit 2 500 kilogrammes cultivés par DelShen Therapeutics Corp., l'actuel producteur autorisé en propriété exclusive de la Société.

Dans le cadre de la présente acquisition, 48North annonce également la nomination de Jeannette VanderMarel, qui se joindra au conseil d'administration de la Société à titre de coprésidente-directrice générale.

« Jeannette possède des qualifications uniques pour codiriger 48North en raison de son expérience préalable en tant que fondatrice de The Green Organic Dutchman (TSX: TGOD), l'un des plus importants producteurs autorisés au Canada, a poursuivi madame Gordon. Elle apporte à la Société une compréhension approfondie du secteur, tant sur le plan de la production que de la vente au détail, en plus d'avoir fait ses preuves lorsqu'il est question d'obtenir des résultats ».

« Je suis heureuse de me joindre à l'équipe de 48North. Il ne fait aucun doute que nous sommes dans la meilleure des positions pour devenir un chef de file dans le développement de marques et de produits du cannabis, avec une attention portée vers l'avenir qui va au-delà de la production de fleurs et d'huile, a commenté madame VanderMarel. 48North est la marque de cannabis en laquelle les gens peuvent avoir confiance. Je suis impliquée dans le secteur depuis le tout début et je sais qu'il y a de la place pour une entreprise centrée sur la rentabilité, la bonne gouvernance et la diversité. Je suis convaincue que 48North peut effectivement s'acquitter de cet engagement ».

Daniel Goldberg, PDG de Good & Green, devient conseiller principal de 48North. « Il s'agit d'une période particulièrement exaltante pour 48North. La fusion de Good & Green et de 48North offre des possibilités substantielles, y compris la recherche de partenariats stratégiques avec des sociétés de premier ordre qui partagent notre vision, afin de tirer pleinement profit de l'importante capacité de production à faibles coûts de 48North pour l'année 2019 », a affirmé monsieur Goldberg.

Faits saillants de l'acquisition :

L'acquisition vient renforcer une société de cannabis intégrée verticalement fondée sur les valeurs : 48North est une société de cannabis intégrée verticalement qui se concentre sur la mise au point de marques solides et l'élaboration de produits de cannabis novateurs de prochaine génération. L'acquisition assure une augmentation importante de la production de cannabis intérieure et de la production extérieure à faibles coûts ainsi qu'une expansion considérable de la production de cannabis biologique, en plus de permettre d'étoffer le portefeuille de marques de 48North.

Une deuxième installation autorisée de culture intérieure et de fabrication : L'acquisition procure à 48North une installation autorisée de culture intérieure et de fabrication supplémentaire de 46 000 pieds carrés située sur un terrain de cinq acres à Brantford, en Ontario. Cet emplacement, dont la superficie de production actuelle est de 14 000 pieds carrés, comprend une superficie supplémentaire de 25 500 pieds carrés qui peut être immédiatement aménagée pour servir à la culture intérieure, à la pré et la postproduction, à des laboratoires, à l'extraction à grande échelle, ainsi qu'à la recherche, au développement et à la fabrication de produits de prochaine génération. L'installation intérieure de Brantford devrait produire 2 500 kilogrammes de cannabis séché en 2019.

Le site de culture extérieure à faibles coûts de 100 acres devrait fournir une récolte de 40 000 kilogrammes de cannabis biologique séché en 2019 : Dans le cadre de la transaction, 48North acquiert une ferme de culture biologique de 100 acres située à proximité de l'installation intérieure de Brantford, en Ontario. Cette installation s'ajoute à l'autre installation autorisée que possède 48North à Kirkland Lake, en Ontario. La ferme devrait produire au moins 40 000 kilogrammes de cannabis séché cultivé au soleil en 2019. Cette culture extérieure a pour objectif un coût de production de 0,25 $ par gramme de cannabis séché. Good & Green a présenté une demande d'autorisation de culture à Santé Canada pour sa ferme en octobre 2018 et prévoit de recevoir cette autorisation au début de l'année 2019. La ferme fournira à 48North du cannabis cultivé biologiquement au soleil ainsi que l'important avantage d'être un précurseur dans la production à faibles coûts de produits à base d'extrait de cannabis de prochaine génération.

Une équipe de direction améliorée : La solide équipe de direction de Good & Green possède une expérience de premier ordre en culture, en aménagement et en construction d'installations, en relations avec le gouvernement, en marketing et en valorisation de la marque, ainsi qu'en matière de fusion, d'acquisition et d'expansion d'entreprise. Tous les membres de l'équipe de la haute direction de Good & Green se sont mobilisés en vue de l'adoption du Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM), du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) et de la Loi sur le cannabis. Ensemble, ils comptent plus de 12 années d'expérience et ont aménagé plus d'un million de pieds carrés d'espace de culture du cannabis autorisée par le gouvernement fédéral.

Un portefeuille de marques complémentaire : L'acquisition procure à 48North une occasion de tirer parti d'un portefeuille combiné de marques de cannabis authentiques de grande qualité et socialement responsables. La diversité et l'éventail des marques complémentaires fondées sur les valeurs, notamment 48North, Good & Green, Latitude et Mother & Clone, permettront d'avoir un plus grand accès à de multiples segments démographiques.

Octroi d'options d'achat d'actions

48North Cannabis Corp. a octroyé un total de 2 410 000 options d'achat d'actions (chacune étant dénommée « option ») à des administrateurs, dirigeants et employés de la Société. Les options sont conférées en fonction du temps écoulé ou de l'atteinte d'objectifs spécifiques. Chaque option peut être échangée contre une action ordinaire (« action ») de la Société à un prix de 0,47 $ par action pour une période de 3 ans à partir de la date de l'octroi, soit le 30 novembre 2021. Toutes les options ont été octroyées conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société, lequel a préalablement été approuvé par les actionnaires de la Société ainsi que par la Bourse de croissance TSX.

48North

48North Cannabis Corp . (TSXV: NRTH) [lien en anglais seulement] est une société de cannabis intégrée verticalement qui se concentre sur le marché de la santé et du bien-être au moyen de la culture et de l'extraction, ainsi que de la création de marques novatrices et authentiques de produits de cannabis de prochaine génération. 48North élabore des formules et des capacités de fabrication pour ses produits exclusifs et se positionne pour la fabrication en sous-traitance de produits similaires pour des tiers. 48North exploite deux installations intérieures de production de cannabis autorisées en Ontario pour une capacité de production de plus de 86 000 pieds carrés. 48North fait pousser des cultivars uniques dans ses filiales en propriété exclusive, DelShen Therapeutics Corp. (« DelShen ») et Good and Green Cannabis Corp. (« Good & Green »), tous deux des producteurs autorisés en vertu de la Loi sur le cannabis. De plus, 48North exploite une ferme biologique de 100 acres qui lui fournit du cannabis cultivé biologiquement au soleil ainsi que l'important avantage d'être un précurseur dans la production à faibles coûts de produits à base d'extrait de cannabis de prochaine génération. 48North possède un portefeuille en croissance de marques, dont Latitude, une plateforme axée sur le cannabis pour les femmes (explorelatitude.com), et Mother & Clone, un nano vaporisateur sublingual de cannabis à absorption rapide (momandclone.com [lien en anglais seulement]).

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET CONSEILS AU LECTEUR

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces déclarations sont liées à des événements ou rendements futurs. Les termes comme « avoir l'intention », « s'attendre », « croire », « prévoir », « estimer », ainsi que les verbes au futur ou au conditionnel, de même que d'autres mots et locutions similaires liés à des sujets qui ne correspondent pas à des faits passés visent à signaler des énoncés prospectifs et se fondent sur les convictions ou les hypothèses actuelles des parties quant aux issues et au moment de ces événements futurs. Les résultats futurs réels peuvent différer considérablement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs aux avantages prévus découlant de l'acquisition. Ces énoncés sont sujets à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels soient substantiellement différents de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, y compris la possibilité que l'acquisition ne soit pas conclue, ou que 48North ne tire pas les avantages prévus de l'acquisition décrits dans le présent communiqué. De plus, le présent communiqué contient des renseignements de nature prospective concernant le financement, y compris le moment de l'obtention du permis de culture extérieure auprès de Santé Canada et la capacité de la Société à l'obtenir, sa capacité à clore le financement, le cas échéant, le produit brut du financement et la capacité de la Société à obtenir toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation des actionnaires pour l'émission d'actions privilégiées et le moment de cette obtention. Les activités de la Société sont soumises à plusieurs incertitudes et risques importants. Veuillez consulter les documents déposés sur SEDAR pour obtenir de plus amples renseignements. Diverses hypothèses ou divers facteurs sont généralement pris en considération avant de tirer les conclusions ou de faire les prévisions ou projections contenues dans les énoncés prospectifs. Ces hypothèses et ces facteurs se fondent sur des données dont disposent les parties. Les hypothèses et les facteurs qui revêtent de l'importance portent notamment sur l'obtention par la Société des approbations d'entreprise, d'organismes de réglementation et de tierces parties et sur la délivrance des permis et l'exposition à d'autres risques liés à la Loi sur le cannabis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci, et les parties n'ont pas l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser par suite de la diffusion de nouvelles données, d'événements futurs, etc., sauf dans la mesure prévue par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses dont il est question aux présentes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations qui précèdent font expressément partie des énoncés prospectifs contenus aux présentes.

