La Gaspésie en pleine opération à coeur ouvert







Mission spécialisée pour recruter des travailleurs du domaine de la santé

GASPÉ, QC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Du 4 au 7 décembre, la Gaspésie nolise un autobus et réalisera une mission de recrutement spécialisée dans les grands centres pour séduire des étudiants finissants et travailleurs de la santé. L'Université de Montréal, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université du Québec à Rimouski accueilleront la délégation la brigade des sarraus blancs qui iront directement à la rencontre de potentiels professionnels de la santé pour la Gaspésie. Cette initiative audacieuse qui n'a d'ailleurs pas d'égal au Québec actuellement, est pilotée par la Stratégie Vivre en Gaspésie, qui a pour objectif d'attirer de nouveaux arrivants chaque année.

La tournée urbaine vise à promouvoir les opportunités d'emplois du domaine de la santé, de stages et d'affaires en Gaspésie ainsi que la vie en région. Elle est organisée en collaboration avec le Centre Intégré de la Santé et des Services Sociaux de la Gaspésie qui a un besoin criant de travailleurs de la santé.

Mission spécialisée : un concept audacieux

La Stratégie Vivre en Gaspésie se lance dans un concept novateur : créer une mission sur mesure en lien direct avec les besoins rattachés à la main d'oeuvre dans un domaine précis. Près de 200 emplois sont disponibles au CISSS de la Gaspésie. Actuellement, 18 % de leurs 3500 employés ont 55 ans et plus. Selon les estimations d'Emploi-Québec, 10?400 postes seront à pourvoir pour la période 2015 à 2019 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine représentant 900 emplois créés par la croissance de l'économie régionale alors que 9?500 postes seront rendus disponibles en raison de nombreux départs à la retraite.

Programme

Afin de faire valoir sa capacité attractive, la délégation proposera aux candidats potentiels de vivre la Gaspésie dans une expérience de réalité virtuelle à son kiosque. Pour connaître la programmation détaillée, veuillez consulter l'horaire en annexe de ce communiqué ou le portail régional vivreengaspesie.com. Une meilleure idée de ce à quoi peut ressembler une mission : https://youtu.be/0RlPsmMOTEU

À propos

La Stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie est portée par une cinquantaine d'organisations partenaires et vise à contribuer à la croissance démographique et l'occupation dynamique des territoires de la Gaspésie.

SOURCE Vivre en Gaspésie

Communiqué envoyé le 4 décembre 2018 à 17:00 et diffusé par :