Plan d'immigration du Québec pour l'année 2019 : Le courage nécessaire de mieux accueillir et soutenir les personnes immigrantes

QUÉBEC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a confirmé son objectif d'accueillir 40?000 personnes immigrantes l'an prochain. Cette orientation est au coeur du Plan d'immigration du Québec 2019 déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette.

Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette a rappelé que le Plan reflète l'engagement de son gouvernement de réduire temporairement le nombre de personnes immigrantes admises à 40?000 et ce, afin de mieux les franciser, mieux les accompagner dans leur intégration à la société québécoise et au marché du travail, ainsi que favoriser leur établissement durable.

Cette diminution a été répartie également parmi les différentes catégories d'immigration. Ainsi, le Plan prévoit l'admission de :

21?700 à 24?300 personnes dans la catégorie de l'immigration économique, qui inclut notamment les travailleurs qualifiés et les gens d'affaires;

8?900 à 9?400 personnes dans la catégorie du regroupement familial;

6?800 à 7?500 personnes dans la catégorie des réfugiés et personnes en situation semblable.

«?Les Québécoises et les Québécois constatent que le gouvernement respecte ses engagements pris lors de la dernière élection. Ce plan affirme la volonté du gouvernement de faciliter le processus d'intégration sur le marché du travail et dans la société québécoise, notamment en améliorant la francisation et l'intégration des personnes immigrantes. Le Québec doit redevenir une référence en développant un parcours d'accompagnement personnalisé pour les personnes immigrantes qui ont fait le choix du Québec. Après plusieurs années de laxisme, le gouvernement actuel démontre le courage nécessaire pour assurer le succès de l'immigration au Québec.?»

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Le Plan d'immigration 2019 prévoit l'accueil de 40?000 personnes en 2019, soit :

entre 8? 900 et 9?400 personnes dans la catégorie du regroupement familial;

entre 6? 800 et 7?500 personnes dans la catégorie des réfugiés et personnes en situation semblable, incluant :

entre 600 et 800 autres immigrants.

L'immigration économique devrait représenter 57 à 59 % de l'ensemble de l'immigration.

Taux de chômage au Québec (source : Statistique Canada 2017)

Ensemble de la population - 6,1%



Personnes immigrantes arrivées il y a 5 ans et moins - 15,8%

Pour consulter le Plan d'immigration du Québec 2019 :

www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/Plan-immigration-2019.pdf

