Une entreprise « licorne » innovante offrant des services mondiaux de voyage déploie le centre de contact de Bright Pattern pour l'engagement omnicanal de la clientèle







La société émergente qui ébranle l'industrie du voyage choisit Bright Pattern pour sa plate-forme de services mondiaux de voyage dans le but d'offrir à sa clientèle une expérience omnicanal harmonieuse et facile

SAN BRUNO, Californie, 4 décembre 2018 /CNW/ - Bright Pattern, un fournisseur de premier plan de logiciel infonuagique innovant et omnicanal destiné aux centres de contact, annonce aujourd'hui avoir été choisi par une plate-forme d'importance dans le domaine de la réservation d'expériences et de voyages mondiaux afin de servir d'élément central pour ses opérations d'engagement de la clientèle. Connaissant une croissance rapide, l'entreprise émergente, évaluée à plus de 1 milliard $, est soutenue par certaines des plus grandes firmes d'investissement de la planète. Elle est sur le point de révolutionner la manière dont les voyageurs réservent leurs hôtels, leurs places en restaurant, leurs expériences de voyage et leurs activités. Elle mène actuellement ses opérations partout en Asie et a récemment investi l'Europe. Elle prévoit également faire son entrée aux États-Unis.

Avec un site Web accueillant 16 millions de visiteurs par mois qui parlent de multiples langues et qui proviennent de divers pays, des milliers de courriels échangés chaque jour, et des plans visant à doubler son nombre d'agents au cours des 6 prochains mois, la société avait besoin d'une plate-forme infonuagique évolutive en fonction 100 % du temps tout en étant sécurisée et en pouvant accepter le volume actuel ainsi que les augmentations futures, à mesure que l'entreprise continue de croître.

Après avoir évalué de nombreux fournisseurs de centre de contact infonuagique, la société de services de voyage a choisi Bright Pattern pour son architecture native infonuagique, sa fonctionnalité internationale, sa compréhension approfondie du marché de l'Asie-Pacifique, ses capacités omnicanal et son aptitude à prendre en charge tous les canaux traditionnels et émergents, dont les services de messagerie électronique. La société a déployé le centre de contact de Bright Pattern pour la voix, le clavardage et le courrier électronique avec un routage prédictif fondé sur le langage. Elle prévoit aussi ajouter des canaux mobiles offrant un soutien à la clientèle à même l'application ainsi que des services populaires de messagerie sociale, comme LINE. De plus, le voyagiste compte utiliser la technologie de robots et d'intelligence artificielle de Bright Pattern dans l'ensemble de ses canaux pour améliorer l'expérience client et autonomiser les agents.

Avec Bright Pattern, le prestataire de services de voyage peut offrir aux voyageurs une manière simple et parfaite pour trouver des attractions populaires, des billets de train, des activités locales, des choix de restauration et d'autres expériences uniques, de même que pour effectuer des réservations, et ce, dans le monde entier. La société a connu une croissance et des améliorations exceptionnelles sur les plans du rendement de l'agent et de la satisfaction du client (CSAT) depuis l'avènement du centre de contact de Bright Pattern.

« Nous avons été ravis de travailler avec de nombreuses entreprises émergentes déstabilisatrices ainsi qu'avec de grandes marques bien établies. Ce voyagiste avant-gardiste avait besoin d'un partenaire disposant de capacités omnicanal innovantes en matière de centre de contact pour appuyer ses activités commerciales tout aussi innovatrices dans de multiples langues et pays, et ce, tant pour les canaux actuels que pour les nouveaux canaux de messagerie émergents destinés aux gens en déplacement », soutient Michael McCloskey, chef de la direction de Bright Pattern. « Ce client cherchait un fournisseur mû par un engagement semblable en matière d'innovation et de commodité. »

À propos de Bright Pattern

