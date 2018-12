Au diapason de l'économie circulaire - Ouverture des premières Assises québécoises de l'économie circulaire organisées par RECYC-QUÉBEC







MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les Assises québécoises de l'économie circulaire débutent demain et plus de 400 participants provenant d'organisations multisectorielles, d'entreprises, de ministères et d'organismes assisteront au premier événement d'envergure sur ce thème au Québec. Ces Assises sont organisées par RECYC-QUÉBEC, en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire (Institut EDDEC).

Marie Grégoire, communicatrice multifonction, animera les discussions autour des différentes thématiques présentées par plus d'une vingtaine de conférenciers et conférencières provenant du Québec, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne. Ces derniers parleront notamment du concept de l'économie circulaire et de ses applications concrètes au sein d'organisations, de territoires et de secteurs d'activités variés.

L'économie circulaire : une combinaison cohérente de stratégies et d'outils

L'économie circulaire propose un ensemble de stratégies et de modèles d'affaires. Elle permet à la fois de réduire la quantité de ressources vierges consommées et d'optimiser l'utilisation des ressources qui sont déjà en circulation. Des stratégies implantées dans les territoires ou les organisations, telles l'écoconception, la consommation responsable, l'économie collaborative, le recyclage, le reconditionnement, la réparation, l'économie de fonctionnalité, ou encore la symbiose industrielle, seront présentées lors des Assises.

En panel d'ouverture : l'économie circulaire à l'échelle mondiale

La Fondation Ellen MacArthur, organisation britannique phare, présentera comment elle a réussi à positionner l'économie circulaire sur la scène internationale en quelques années seulement et surtout, à la hisser parmi les priorités des dirigeants des grandes entreprises, des gouvernements et du milieu académique.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), de la France, fera pour sa part état de ses observations et des tendances qui se dessinent pour l'Europe en économie circulaire. Mentionnons que l'Union européenne a adopté en 2015 un train de mesures en économie circulaire, alors que la Chine et le Japon ont quant à eux adopté des lois-cadres en économie circulaire. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la France, la Suède, la Finlande et le Royaume-Uni s'inscrivent également au registre des pays qui considèrent ce nouveau modèle économique.

L'Amérique du Nord et l'économie circulaire

Au Canada et dans le reste des Amériques, la transition vers l'économie circulaire se met progressivement en marche. Des initiatives émergent, dont une nouvelle coalition canadienne mise sur pied cet automne, soit la « Circular Economy Leadership Coalition », tandis que le Conseil national zéro déchet (National Zero Waste Council) travaille aussi de son côté sur la thématique de l'économie circulaire.

Au Québec, à l'initiative de l'Institut EDDEC, une quinzaine d'acteurs influents issus des sphères économique, environnementale et sociale ont été regroupés, en août 2015, au sein du Pôle québécois de concertation en économie circulaire. L'objectif de ce Pôle est de favoriser la transition vers ce nouveau modèle économique. En 2016, un groupe interministériel sur l'économie circulaire a été mis sur pied et la coordination est assurée par le MEI et Recyc-Québec. Le Québec se démarque entre autres grâce aux efforts combinés de l'Institut EDDEC et du gouvernement du Québec qui encouragent et soutiennent la mise en oeuvre d'initiatives dans près d'une vingtaine de régions. Plusieurs viendront en témoigner lors des quatre sessions techniques de l'événement.

Citations

« Devant le défi actuel de faire un usage plus optimal de nos ressources tout en réduisant la quantité de déchets que nous produisons, l'économie circulaire nous permet de jouer d'audace. Il s'agit d'un modèle où la croissance économique et la lutte contre les changements climatiques vont de pair pour enrichir les Québécois et servir leurs intérêts. Je souhaite donc de fructueux échanges aux participantes et aux participants aux Assises québécoises de l'économie circulaire! »

MarieChantal Chassé, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Nous sommes fiers d'avoir réussi à réunir les acteurs clés de tout horizon et l'engouement créé autour de cette première édition des Assises témoigne d'un intérêt indéniable pour l'économie circulaire au Québec. La mise en commun des cas à succès et des initiatives d'optimisation des ressources constitue une étape nécessaire et importante pour réussir ce virage collectif vers une économie moderne plus circulaire et durable. Chacune des stratégies de ce nouveau modèle économique apporte son lot d'opportunités et de retombées pour les Québécoises et les Québécois et les Assises sont une invitation à les découvrir.»

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« En moins de cinq ans, le Québec a acquis une position de leader nord-américain dans la transition vers l'économie circulaire. Les Assises permettront de donner une seconde impulsion à ce mouvement bien amorcé, en rassemblant le nombre d'individus et d'organisations participant à la transition et en favorisant la naissance de nouvelles collaborations. »

Daniel Normandin, directeur exécutif de l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire (Institut EDDEC).

Pour connaitre l'ensemble des initiatives favorisant l'économie circulaire présentées aux Assises :

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-circulaire/assises

Liste des organisations conférencières

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), BizBiz Share, Cascades, Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), Circle Economy, Conseil du patronat du Québec (CPQ), Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO), École nationale d'administration publique (ÉNAP), Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU), Énergir, Fondaction, Fondation Ellen MacArthur, Fromagerie Boivin, Groupe Michelin, HEC Montréal, Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire (Institut EDDEC), Kamik, Lanaudière Économique, ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), Piscines et spas POSÉIDON, PME MTL Est-de-l'Île, Pratt & Whitney Canada, RECYC-QUÉBEC, Soleno Recyclage, Transition énergétique Québec (TEQ), Union des municipalités du Québec (UMQ), Université Libre de Bruxelles.

Faits saillants

Les retombées environnementales de l'économie circulaire incluent la réduction des impacts environnementaux de l'activité humaine. Les études menées sur le sujet se sont concentrées plus particulièrement sur la réduction des gaz à effet de serre (GES), notamment par la gestion des matières résiduelles. Source : Économie circulaire au Québec - opportunités et impacts économiques, 2018 (CPQ, CPEQ, ÉEQ)

La majorité des études démontrent qu'une économie circularisée peut accroitre le PIB et entrainer la création de nombreux emplois locaux, ce qui compenserait les pertes que connaitraient certains secteurs plus traditionnels. En outre, la réduction du gaspillage des ressources et l'adoption de nouvelles façons de consommer pourraient faire économiser beaucoup aux particuliers comme aux entreprises. Source : Économie circulaire au Québec - opportunités et impacts économiques, 2018 (CPQ, CPEQ, ÉEQ)

