Pour un développement économique inclusif - Le comité exécutif accorde 80 000 $ à La Cantine pour tous

MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, des sports et loisirs et de la condition féminine au comité exécutif, Rosannie Filato et le responsable du développement économique et commercial ainsi que des relations gouvernementales, Robert Beaudry, ont annoncé une contribution de 80 000 $ pour soutenir La Cantine pour tous, une innovation sociale qui permet aux entreprises d'économie sociale qui produisent des repas sains et abordables d'augmenter la valeur ajoutée de leurs services aux citoyens en mettant en commun leurs ressources. Le soutien est octroyé par le Service du développement économique.

« Nous sommes fiers de soutenir La Cantine pour tous, un projet collectif qui démontre que développement économique va de pair avec développement social et que le Plan d'action en innovation sociale adopté ce printemps porte ses fruits », s'est exclamé Robert Beaudry.

« Avec ce cercle vertueux, La Cantine pour tous accompagne les entreprises d'économie sociale pour développer leurs opérations et facilite l'optimisation d'équipements sous-utilisés, comme des cuisines et des camions de livraison, pour soutenir la croissance de leur production. Grâce à ce projet, tout le monde gagne : plus de repas abordables sont offerts aux Montréalais, et des entreprises socialement responsables sont renforcées », s'est réjouie Rosannie Filato.

Le projet La Cantine pour tous est l'un des premiers projets structurants soutenus dans le cadre du Plan d'action en innovation sociale, adopté en mai dernier. Par l'adoption de ce plan, la Ville reconnaît le rôle clé de l'innovation sociale pour son développement et affirme que celle-ci se trouve au coeur des solutions aux mutations de l'économie. Les initiatives d'innovation sociale sont issues d'expériences et de pratiques variées et contribuent à dynamiser des territoires aux caractéristiques différentes à partir de l'initiative citoyenne. Ces projets sont créateurs d'emplois, sources de meilleure qualité de vie et porteurs d'avenir pour de larges pans de la population.

Montréal est une capitale mondiale de l'économie sociale, avec :

3 590 établissements, dont 2 360 établissements employeurs, en excluant les grands employeurs que sont Desjardins et la Coop fédérée;

61 500 emplois rémunérés;

Des revenus annuels de deux milliards de dollars;

Une grande diversité d'activités avec une importance de la santé, de la culture et des loisirs, du tourisme;

Fait notable, les entreprises d'économie sociale affichent une longévité très importante de 19 ans en moyenne.

L'économie sociale à la Ville de Montréal, c'est :

Un plan d'action en innovation sociale, qui prévoit, pour 4 ans :

12,1 M$ auprès du réseau PME MTL pour renforcer les entreprises d'économie sociale à travers de l'accompagnement et du financement;



4.8 M$ à la Ville centre pour appuyer l'émergence des innovations sociales sur le territoire, promouvoir l'économie sociale ici et à l'international, augmenter les achats municipaux dans le secteur de l'économie sociale et soutenir des innovations structurantes.

En 2018, la Ville a également appuyé 22 organisations d'économie sociale montréalaises pour participer à une mission économique lors de la quatrième édition du Forum mondial de l'économie sociale à Bilbao .

Consultez la stratégie et le Plan d'action en innovation sociale: ville.montreal.qc.ca/affaires

