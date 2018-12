Annonce du ministre de l'Éducation - Déclaration du Séminaire des Pères Maristes







QUÉBEC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Répondant à son appel lancé plus tôt ce matin, le Séminaire des Pères Maristes (Séminaire) salue la décision du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de déclencher une enquête administrative et offre sa pleine et entière collaboration.

« Nous souhaitons ardemment que cette enquête puisse permettre au ministre de clarifier la loi afin que plus jamais une institution d'enseignement ne se retrouve dans une telle impasse. La situation est à la fois inacceptable pour les victimes et les familles, intenable pour le Séminaire et inquiétante pour tout établissement d'enseignement qui pourrait se retrouver, un jour ou l'autre, dans une situation aussi complexe et humainement déchirante que la nôtre », de déclarer le directeur général François Sylvain.

Par respect pour l'enquête en cours, le Séminaire n'émettra aucun autre commentaire.

