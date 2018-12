La ministre de la Santé dépose le Cadre sur les soins palliatifs au Canada au Parlement







OTTAWA, le 4 déc. 2018 /CNW/ - De nombreux Canadiens qui vivent avec des maladies limitant l'espérance de vie souhaitent conserver leur autonomie et recevoir les soins dont ils ont besoin à la maison ou dans leur collectivité. Il est essentiel pour ce faire d'améliorer l'accès aux soins palliatifs dans divers milieux.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a déposé aujourd'hui au Parlement le Cadre sur les soins palliatifs au Canada. Le Cadre appuiera l'amélioration de l'accès aux soins palliatifs en offrant aux gouvernements, aux intervenants, aux soignants et aux collectivités un point de référence utile pour cerner des occasions et des orientations communes, pour combler les lacunes et pour échanger des pratiques exemplaires.

Les soins palliatifs sont un élément essentiel de notre système de santé. Ils offrent un soutien indispensable aux personnes qui vivent avec des maladies limitant l'espérance de vie, de même qu'à leurs proches et à leurs soignants, pendant une période très difficile. Au cours des prochains mois, Santé Canada élaborera un plan fédéral de mise en oeuvre qui définira les prochaines étapes et les mesures fédérales associées au Cadre. Il est prévu que le plan de mise en oeuvre sera terminé d'ici l'été 2019.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et les territoires, avec les personnes qui vivent avec des maladies limitant l'espérance de vie, les soignants, les parties intéressées ainsi que les communautés, afin d'améliorer la qualité et la disponibilité de soins palliatifs pour les Canadiens.

«?Nous méritons tous de vivre nos derniers moments dans le confort et la dignité. Je crois que les désirs et les besoins des personnes en fin de vie doivent être au coeur de nos méthodes de soins. J'espère que la population canadienne sera inspirée par ce cadre.?»

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

La Loi relative au cadre sur les soins palliatifs au Canada , entrée en vigueur le 12 décembre 2017, exige du gouvernement du Canada qu'il élabore un cadre conçu pour appuyer un accès accru aux soins palliatifs, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec le personnel soignant en soins palliatifs.

, entrée en vigueur le 12 décembre 2017, exige du gouvernement du qu'il élabore un cadre conçu pour appuyer un accès accru aux soins palliatifs, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec le personnel soignant en soins palliatifs. Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser des sommes ciblées de 6 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et aux soins communautaires, y compris aux soins palliatifs. Le gouvernement a aussi accordé une somme additionnelle de 184,6 millions de dollars sur cinq ans pour l'amélioration des soins à domicile et des soins palliatifs dans les communautés autochtones.

s'est engagé à verser des sommes ciblées de 6 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et aux soins communautaires, y compris aux soins palliatifs. Le gouvernement a aussi accordé une somme additionnelle de 184,6 millions de dollars sur cinq ans pour l'amélioration des soins à domicile et des soins palliatifs dans les communautés autochtones. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec chacune des administrations pour instaurer et conclure des accords bilatéraux. Ces accords définissent en détail comment le financement fédéral ciblé pour les soins à domicile et les soins communautaires, dont les soins palliatifs, sera investi dans chaque administration.

continue de travailler avec chacune des administrations pour instaurer et conclure des accords bilatéraux. Ces accords définissent en détail comment le financement fédéral ciblé pour les soins à domicile et les soins communautaires, dont les soins palliatifs, sera investi dans chaque administration. Neuf accords bilatéraux ont été annoncés (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et- Labrador , Territoires du Nord-Ouest, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan , Québec, Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique et Yukon ). La mise au point des autres accords bilatéraux progresse, et il est attendu que tous les accords seront conclus au cours des prochains mois.

, Territoires du Nord-Ouest, Île-du-Prince-Édouard, , Québec, Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique et ). La mise au point des autres accords bilatéraux progresse, et il est attendu que tous les accords seront conclus au cours des prochains mois. Les investissements fédéraux continuent de contribuer à l'amélioration de divers secteurs des soins palliatifs, notamment l'établissement de pratiques exemplaires nationales, le renforcement de la capacité de recherche et l'offre de mesures de soutien aux soignants. À titre d'exemple, le gouvernement du Canada a annoncé en février 2018 le versement de financement à Pallium Canada pour renforcer la capacité des fournisseurs de soins à offrir des soins palliatifs dans des collectivités partout au pays.

