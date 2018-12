Devançant la cible de la COP24, Schneider Electric renforce son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2030







Le Groupe présentera des solutions innovantes pour lutter contre les changements climatiques à Katowice

Des experts et des dirigeants de Schneider Electric participeront activement à la COP24

MISSISSAUGA, Ontario, 04 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le tout dernier rapport du GIEC prône la prise de mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques, Schneider Electric , chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, accélère la cadence avec laquelle elle entend atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Pour marquer la tenue de la COP24 à Katowice (en Pologne) du 3 au 14 décembre 2018, Schneider Electric renforce ses engagements à devenir carboneutre d'ici 2030 en recourant à des solutions qui contribueront à accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Carboneutre d'ici 2030

« L'urgence climatique est de plus en plus réelle, et de nouveaux acteurs se manifestent, prêts à s'atteler à la tâche. L'Accord de Paris signé il y a trois ans nous permet de cerner les enjeux beaucoup plus clairement. Nous sommes arrivés au point de bascule : nous devons limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C au-dessus de la moyenne de l'ère préindustrielle si nous voulons éviter une catastrophe écologique majeure », fait valoir Gilles Vermot Desroches, vice-président principal, Développement durable, Schneider Electric.

En novembre 2015, à la veille de la COP21, Schneider Electric annonçait son intention de devenir carboneutre d'ici 2030. Pour souligner la tenue de la COP24, Schneider Electric revoit ses ambitions à la hausse et renforce ses engagements à l'égard de la lutte contre les changements climatiques, en s'appuyant sur trois initiatives complémentaires :

D'ici 2020 : respecter les 21 nouveaux indicateurs énoncés dans le baromètre Schneider Sustainability Impact de 2018-2020; définir une trajectoire précise en se basant sur l'hypothèse voulant que la Terre franchisse le seuil de réchauffement de 2 °C d'ici 2050 et valider le tout à l'aide de l'initiative Science Based Targets , signée par le Groupe en 2016. Atteindre la carboneutralité d'ici 2030 dans ses usines et ses sites, au sein d'un écosystème industriel cohésif qui englobe les fournisseurs et les clients. Pour atteindre cet objectif, le Groupe s'engage à :

? Quantifier les émissions de carbone évitées par ses clients grâce aux offres liées à sa technologie EcoStruxure;

? Utiliser 100 % d'électricité renouvelable; utiliser 100 % d'emballages recyclables ou réutilisables et récupérer 100 % de ses déchets industriels;

? Doubler sa productivité énergétique par rapport à 2005. À compter d'aujourd'hui et d'ici 2050 : réduire ses émissions de carbone directes (« scope 1 ») et ses émissions indirectes (« scope 2 ») de plus de 50 % par rapport à 2015, conformément aux principes directeurs énoncés dans l'initiative Science Based Targets.

Bâtir un avenir durable ensemble, grâce à l'efficacité énergétique

« Les décisions que nous prenons aujourd'hui sont d'une importance cruciale si nous voulons que tout le monde puisse vivre dans un monde sécuritaire et pérenne, maintenant et à l'avenir. Chez Schneider Electric, nous croyons que, grâce à la technologie, la durabilité et l'innovation sont à notre portée dès aujourd'hui. Dans le cadre de la COP24, qui a lieu en Pologne cette année, nous avons l'occasion de démontrer notre apport sous forme de solutions qui permettent réellement de lutter contre les changements climatiques et de montrer comment nous pouvons contribuer à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies », a souligné Gilles Vermot Desroches.

Ce qui est bon pour le climat est bon pour l'économie . Les solutions de Schneider Electric contribuent à accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone offrant de nombreuses possibilités, de la croissance durable à la création d'emplois, en passant par une amélioration de la santé publique, entre autres. Différents projets exécutés par Schneider Electric en Pologne le démontrent :

Schneider Electric a mené à bien la modernisation du réseau de distribution d'électricité de la verrerie de Saint-Gobain à D?browa Górnicza en 2017. Le remplacement et l'optimisation des transformateurs, avec le concours d'EcoStruxure Power Consulting Services, ont permis de réduire les pertes d'énergie de 16 % (OPEX) en 2018 et les dépenses d'immobilisation de 30 %.

Schneider Electric s'est également chargée des équipements au centre international de conférences de Katowice, où se déroulera la COP24, ainsi qu'à la maison de l'Orchestre symphonique national de la radio polonaise, où aura lieu le concert d'ouverture, y installant des systèmes de gestion énergétique qui permettent de réduire considérablement leur consommation d'énergie tout en assurant le confort des occupants.

Lutter contre la pauvreté énergétique et l'urgence climatique

L'accès à l'énergie est un droit humain fondamental . La lutte contre les changements climatiques ne pourra être efficace que si l'on tient compte des besoins des 2,3 milliards de personnes dont l'accès à l'énergie est précaire. Voilà pourquoi Schneider Electric fait activement la promotion de l'accès à l'énergie durable partout. Dans les pays développés, cela prend la forme de la lutte contre la précarité énergétique, à savoir lorsqu'il est impossible pour une personne de chauffer son logement à coût raisonnable. À la COP24, la Fondation Schneider Electric , sous l'égide de la Fondation de France et en collaboration avec Ashoka, une organisation du secteur de l'entrepreneuriat social, confirmera cet engagement à lutter contre la précarité énergétique en Europe en lançant un nouvel appel à projets pour 2019.

Les changements climatiques représentent un autre enjeu primordial, de nombreuses personnes ayant dû quitter leur domicile à la suite de désastres naturels extrêmes. De telles situations nécessitent des solutions d'accès à une énergie mobile, propre, fiable et abordable. À la COP24, Schneider Electric lancera sa solution Villaya Emergency pour faciliter l'accès à l'énergie dans les situations d'urgence. Cette solution à miniréseau solaire est prête à l'emploi dans n'importe quelle situation grâce à un système combinant les technologies de Schneider Electric avec le savoir-faire d'entreprises en démarrage innovantes. La solution complète, qui s'emboîte dans un conteneur standard, peut être transportée rapidement et facilement ou réinstallée n'importe où dans le monde.

Schneider Electric à la COP24

La COP24 attirera quelque 20 000 participants (dirigeants politiques et représentants d'ONG, du milieu des affaires et des sciences, et de la recherche) de plus de 190 pays, qui s'emploient tous à accélérer la mise en oeuvre de solutions d'ici 2020. Les experts et les cadres de Schneider Electric prendront part à une série d'activités et de tables rondes.

Jour Heure Sujet Porte-Parole Lieu Dec. 6 10h00 ? 11h30 Increasing Climate Ambition

Organisé par l'ICC



Jacek Lukaszewicz International Congress Center, Salle Wisla Dec. 7 09h00 ? 10h00 COP24 Business & Industry Briefing

Organisé par l'ICC



Jacek Lukaszewicz International Congress Center, Salle Wisla 14h00 ? 15h00 Cities & Private Sector Together Leading the Way to Zero Carbon Buildings

Organisé par l'US Green Building Council



Jacek Lukaszewicz US Climate Action Center 17h00 ? 18h00 Conference Art of Change, par Atelier 21

Avec la Fondation Schneider Electric



Musée de Silesie Dec. 8 11h00 ? 12h30 Maskbook Workshop

With the Schneider Electric Foundation



City of Garden 15h30 ? 17h00 Innovation and Energy Poverty



Gilles Vermot Desroches Pavillon France Dec. 9 09h00 ? 11h00 Grid Mod and Decarbonization



Gilles Vermot Desroches US Climate Action Center 16h30 ? 17h00 High-Level Roundtable Energy Transition Commission



Gilles Vermot Desroches Musée de Silesie Dec. 10 09h00 ? 16h00 Atelier Ashoka City of Garden 13h00 ? 15h00 High-Level Meeting Caring for Climate



Gilles Vermot Desroches Pavillon Chine 15h30 ? 18h30 Decarbonisation of the energy system via electrification



Gilles Vermot Desroches Pavillon Chine 18h00 ? 19h00 Lancement du nouvel appel à projets Ashoka/ Fondation Schneider Electric



Gilles Vermot Desroches City of Garden Dec. 11 10h45 ? 12h00 Talaoa Dialogue



Aurélie Jardin TBD

Jacek Lukaszewicz est Président du Cluster Pologne, République Tchèque et Slovaquie de Schneider Electric. Gilles Vermot Desroches est Directeur du Développement durable de Schneider Electric. Aurélie Jardin est Directrice Affaires Publiques et Partenariats de Schneider Electric.

Schneider Electric

Schneider Electric est un chef de file dans la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation des résidences, des bâtiments, des centres de données, des infrastructures et des industries.

Grâce à sa présence à l'échelle mondiale dans plus de 100 pays, Schneider est le chef de file incontestable dans la gestion de l'énergie ? moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, ainsi que dans les systèmes d'automatisation. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

Dans notre écosystème mondial, nous collaborons avec la plus importante communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs dans notre plateforme ouverte afin d'offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Nous croyons que c'est parce qu'elle peut compter sur des collaborateurs et des partenaires talentueux que Schneider une entreprise exceptionnelle et que notre engagement à l'égard de l'innovation, la diversité et la durabilité contribuent à Enrichir la vie (Life is On) de chacun, partout, et en tout temps.

www.schneider-electric.com

Découvrez Life Is On

Découvrez EcoStruxure

Suivez-nous sur :

https://twitter.com/SchneiderElec

https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE

https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

https://plus.google.com/+schneiderelectric/posts

https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate

https://www.instagram.com/schneiderelectric/

http://blog.schneider-electric.com/

Mots-clics : #LifeIsOn #Sustainability #SDG #EnergyAccess #COP24 #Villaya

Relations avec les médias

Edelman pour Schneider Electric

Rachel Lehman

Tél. : 416 849-8915

rachel.lehman@edelman.com



Communiqué envoyé le 4 décembre 2018 à 14:05 et diffusé par :