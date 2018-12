La Fondation de l'ITHQ rend hommage à Robert Coallier - 236?500 $ amassés







MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a rendu hommage à Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur, le 3 décembre dernier au Cabaret du Casino de Montréal. Cette soirée-bénéfice, sous la présidence d'honneur de Mme Monique Jérôme-Forget, a permis d'amasser la somme de 236?500 $ au profit de la Fondation de l'ITHQ.

Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia et d'un baccalauréat de l'Université McGill à Montréal, M. Coallier a commencé sa carrière en occupant divers postes dans les secteurs des produits de consommation et du commerce de détail. Parmi les premières entreprises dans lesquelles il a travaillé, on retrouve la Banque Nationale ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec, où il a acquis une connaissance approfondie du financement des fusions et acquisitions, du commerce international et des marchés financiers. Nommé chef de la direction d'Agropur en 2012, Robert Coallier veille depuis, au positionnement et à la croissance de la Coopérative dans un marché de plus en plus concurrentiel et mondialisé.

Cette soirée-hommage, qui a rassemblé quelque 216 convives, célébrait la carrière de M. Coallier et son implication au sein de l'industrie agroalimentaire du Québec. Le montant recueilli par cette soirée permettra d'offrir des bourses aux étudiants les plus méritants du programme d'études supérieures Hautes Études en gestion hôtelière internationale (HEGHI), en plus de soutenir les projets prioritaires de l'ITHQ.

Les bourses HEGHI

Chaque année, depuis 2010, des personnalités marquantes de l'industrie sont mises à l'honneur dans le cadre des soirées-hommage organisées par la Fondation de l'ITHQ. Ces activités-bénéfice ont donné lieu à la création de bourses qui récompensent la performance des étudiants les plus méritants du programme d'études supérieures Hautes Études en gestion hôtelière internationale (HEGHI), offert à l'ITHQ. Depuis les 8 dernières années, ce sont près d'une cinquantaine d'étudiants du programme HEGHI qui ont pu bénéficier de ces bourses, totalisant 264?000 $.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis plus de 1,7 million de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'Institut.

