Mercedes-Benz Canada annonce ses chiffres de vente pour le mois de novembre







TORONTO, le 4 déc. 2018 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont livré 3 810 unités en novembre, ce qui porte les ventes totales depuis le début de l'année à 46 082 voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers de luxe, fourgons et smart.

En novembre, Mercedes-Benz Canada a vendu 1 849 VUS et 1 462 voitures de tourisme, soit 3 311 unités au total. Tout au long du mois, les ventes de véhicules utilitaires légers de luxe ont continué à dépasser celles des voitures de tourisme, se soldant par une part de marché respective de 55,8 % et de 44,2 %. Toujours aussi populaires, le VUS GLC et la Berline de Classe C sont les deux modèles qui ont généré le plus de ventes au cours du mois, tandis que le Coupé de Classe S (+250,0 %), le CLS (+204,8 %) et le Cabriolet de Classe E (+121,4 %) ont connu la croissance la plus importante de leurs ventes comparativement à novembre 2017.

À ce jour cette année, la compagnie a livré 21 177 VUS et 18 513 voitures de tourisme, pour un total de 39 690 unités vendues. Le modèle le plus vendu est le VUS GLC, qui a jusqu'ici enregistré une croissance de 5,9 % en 2018 par rapport à la même période de 2017. D'autres modèles ayant généré des ventes élevées pour la compagnie incluent la Berline de Classe C et le VUS GLE. En termes de croissance des ventes, la Familiale de Classe C (+318,1 %), le Cabriolet de Classe E (+102,8 %) et le Coupé-cabriolet Mercedes-AMG GT C (+168,4 %) ont connu les plus importantes augmentations jusqu'à présent cette année comparativement à la même période de 2017.

La division des fourgons Mercedes-Benz a livré 484 unités en novembre, résultat soutenu par les bonnes ventes du châssis-cabine Sprinter (+174,5 % comparativement à novembre 2017). Depuis le début de l'année, la division a vendu 6 072 unités au détail, ce qui représente une croissance de 3,3 % par rapport au volume enregistré durant la même période de 2017.

15 véhicules smart fortwo ont été livrés en novembre.

La division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz a de nouveau atteint des résultats records : elle a fait état des meilleures ventes de novembre de son histoire pour ce qui est des véhicules d'occasion et des véhicules d'occasion certifiés. Au cours du mois, 1 511 véhicules d'occasion ont été vendus (+19,6 % comparativement à novembre 2017), dont 1 070 véhicules d'occasion certifiés (+18,1 %). Le nombre de véhicules d'occasion livrés depuis le début de l'année a augmenté de 6,4 % par rapport à celui enregistré durant la même période de 2017, s'élevant ainsi à un total de 16 961 unités. De ce nombre, 12 976 étaient des véhicules d'occasion certifiés, ce qui représente une hausse de 3,9 % comparativement à la même période de 2017.

« Avec notre Événement de l'hiver qui bat son plein, nos clients ont encore plus d'occasions de rendre cette période des Fêtes mémorable », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Alors que l'année touche à sa fin, nos concessionnaires et nos employés sont plus déterminés que jamais à offrir les produits et les services exceptionnels que les Canadiens attendent de l'étoile à trois branches. »

NOVEMBRE 2018 Mois à ce jour Année à ce jour 2018 2017 % 2018 2017 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 311 3 902 -15,1 39 690 42 403 -6,4 smart 15 21 -28,6 320 344 -7,0 Fourgons

Mercedes-Benz 484 611 -20,8 6 072 5 878 3,3 TOTAL 3 810 4 534 -16,0 46 082 48 625 -5,2

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 700 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 48 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 52 298 véhicules en 2017. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

