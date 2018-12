The Geneva Association : les plates-formes en ligne promettent des avantages économiques et sociétaux, mais doivent relever les défis liés à la protection des consommateurs et à la concurrence dans le secteur de l'assurance







Les plates-formes en ligne peuvent favoriser la transparence sur le marché des assurances et réduire à la fois les coûts des transactions et les asymétries des informations, des facteurs généralement associés à une concurrence plus forte et au bien-être de la société. Toutefois, les plates-formes en ligne voient émerger également de nouveaux défis en matière de protection des consommateurs et de concurrence, que les responsables politiques devraient traiter. C'est en effet ce qui ressort d'un nouveau rapport de recherche de The Geneva Association, le principal groupe international de réflexion sur le secteur de l'assurance.

Le rapport intitulé « Concurrence virtuelle : les plates-formes en ligne, les résultats pour les consommateurs et la concurrence dans le secteur de l'assurance »indique que la transparence accrue due aux plates-formes en ligne peut également permettre de surmonter les préjugés comportementaux contre l'achat de produits d'assurance, mais aussi d'aider les consommateurs à mieux comparer les produits d'assurance complexes et à trouver ceux qui répondent le mieux à leurs besoins spécifiques.

Si les plates-formes en ligne offrent des avantages pour les consommateurs, elles posent également des risques potentiels. En effet, les consommateurs doivent par exemple être assurés que les informations fournies par les plates-formes en ligne servent leurs intérêts. Une simplification excessive et des informations biaisées impliqueraient que les résultats de recherche, les classements ou toute autre information générés par les plates-formes en ligne ne reflètent pas nécessairement les préférences individuelles des utilisateurs. De plus, l'utilisation de grandes quantités de données personnelles par des plates-formes en ligne suscite des inquiétudes quant à l'intrusion, l'équité et la discrimination.

Mme Anna Maria D'Hulster, Secrétaire générale de The Geneva Association, a déclaré : « La nécessité de réévaluer le rapport avantages-risques soulève d'importantes questions politiques. Par exemple, sur les responsabilités et les droits des consommateurs en ce qui concerne l'achat d'assurance, ou sur la question de savoir si les plates-formes en ligne devraient être soumises à des exigences de transparence et d'équité réglementaires similaires à celles invoquées dans l'Union européenne. »

Afin d'assurer un marché prospère et concurrentiel, les décideurs politiques devraient considérer le rôle des données comme un facteur de production, et les données en elles-mêmes comme un obstacle potentiel à l'entrée sur le marché lors de l'évaluation du pouvoir du marché et des comportements anticoncurrentiels potentiels.

M. Benno Keller, conseiller spécial de The Geneva Association et principal auteur de l'étude, a ajouté : « Les données recueillies par les plates-formes en ligne peuvent être une source d'avantage concurrentiel par rapport aux entreprises traditionnelles. Cela pourrait conduire à l'émergence de plates-formes dominantes agissant comme gardiennes auprès de leurs utilisateurs. »

Le rapport souligne également la question de savoir comment le code de conduite des marchés spécifiques à l'assurance peut être garanti lorsque l'assurance est fournie dans des écosystèmes numériques complexes où différents acteurs jouent différents rôles dans la chaîne de valeur.

