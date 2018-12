Grappe de l'industrie de la construction - Une opportunité à saisir pour une économie verte







MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec un grand intérêt que l'Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) participera le 5 décembre prochain à Montréal à une journée de réflexion portant sur la création d'une grappe industrielle dans le secteur de la construction.

L'AAPQ tient à saluer l'initiative du Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et de nombreux partenaires qui vise à stimuler l'innovation, la compétitivité, le rayonnement et la croissance des organisations dans l'écosystème d'affaires de la construction.

« Ce chantier qui nous mènera à la création d'un regroupement d'acteurs qui jouent un rôle fondamental dans le développement économique du Québec doit être au coeur de l'innovation sociale et environnementale », estime Isabelle Giasson, présidente de l'AAPQ.

À titre d'exemple, plusieurs innovations canadiennes et internationales en matière de conception et de réalisation de toitures végétalisées ont été mises en marché. Au Québec, la Régie du bâtiment du Québec adoptait en 2015 un guide intégrant des « critères techniques visant la construction de toits végétalisés ». Ce cadre de référence qui constituait, il y a trois ans, un pas dans la bonne direction se doit d'être révisé.

Des projets de partout émergent, contribuant à faire des gains économiques en matière d'efficacité énergétique, à réduire les îlots de chaleur, à mieux gérer les eaux de ruissellement, à donner une valeur économique et écologique aux ouvrages.

« Le Québec peut et doit mettre en place les conditions menant vers la prospérité durable. Pour y arriver, la création d'une grappe dans le secteur de la construction est sans aucun doute le véhicule le plus approprié » ajoute Bernard Bigras, directeur général de l'AAPQ.

À propos de l'Association des architectes paysagistes du Québec

Fondée en 1965, l'Association des architectes paysagistes du Québec est une corporation professionnelle. Elle a pour mission de rassembler, représenter et soutenir ses membres et promouvoir la profession dans le contexte de la protection, la mise en valeur, la gestion et la création des paysages en tous milieux, contribuant ainsi à constituer un cadre de vie durable, fonctionnel, esthétique et sain pour la population. L'Association regroupe 472 membres agréés et 110 membres stagiaires.

