Visa Canada figure sur la liste 2018 des Meilleurs lieux de travail gérés par des femmes

TORONTO, le 4 déc. 2018 /CNW/ - Visa Canada est fière d'annoncer que l'organisation figure sur la liste 2018 des Meilleurs lieux de travailtm gérés par des femmes. Visa Canada a reçu cet honneur après analyse indépendante et approfondie de la part de Great Place to Work®.

« Visa Canada est une organisation composée de nombreuses dirigeantes formidables, et nous nous réjouissons de figurer sur la liste 2018 des Meilleurs lieux de travailtm gérés par des femmes », a confié Stacey Madge, directrice nationale et présidente de Visa Canada. « Nous sommes fiers que huit des onze dirigeants, ainsi que 53 pour cent de nos employés, soient des femmes travaillant ensemble pour rapprocher le monde grâce au réseau de paiement numérique le plus novateur, fiable et sécurisé qui soit. »

L'entreprise peut être fière des nombreuses distinctions reçues au cours de l'année dernière, notamment celle de Meilleur lieu de travail dans la technologie. En 2018, Visa Canada a annoncé l'introduction du système de paiements sans contact dans les transports en commun de Vancouver, a étendu son partenariat avec PayPal au Canada et a lancé des capacités de paiement en temps réel. À l'interne, Visa a mis sur pied des comités dirigés par les employés pour stimuler la collaboration multifonctionnelle dans des domaines variés, comme l'engagement des employés, la diversité et l'intégration, mais aussi les dons de charité et les activités de bénévolat.

La liste des Meilleurs lieux de travail gérés par des femmes est basée sur les commentaires directs des employés de centaines d'organisations qui ont été interrogés par Great Place to Work.

Pour figurer sur cette liste, les organisations doivent avoir obtenu une certification Great Place to Work au cours de la dernière année et doivent être dirigées par une femme. Great Place to Work a déterminé cela en fonction d'une note Trust Index attribuée par les employés.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est le chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sécuritaire, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sécuritaires et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'importance constante que l'entreprise accorde à l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce branché sur tout appareil, et un moteur qui sous-tend le rêve d'un avenir sans argent comptant pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à visa.ca et @VisaNewsCA.



À propos de Great Place to Work

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de cultures en milieux de travail à haut rendement qui inspirent la confiance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services-conseils et des programmes de certification, GPTW récompense les meilleurs lieux de travail (Best Workplacestm) au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work® fournit les références, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures d'entreprise exceptionnelles. Visitez-nous au www.greatplacetowork.ca ou trouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

