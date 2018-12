Novus Santé élargit son programme de deuxième opinion médicale de classe mondiale afin d'inclure plus d'aide en santé mentale







TORONTO, le 4 déc. 2018 /CNW/ - Novus Santé, chef de file canadien en matière de navigation santé, élargit son programme de deuxième opinion médicale entièrement canadien en augmentant l'aide liée aux diagnostics de maladie mentale.

Il peut être bouleversant de recevoir un diagnostic de maladie grave, ou potentiellement mortelle, qui nécessite la prise de décisions complexes en matière de soins de santé. Pour les personnes ayant à composer avec un tel diagnostic, l'accès à une deuxième opinion médicale fiable peut faire toute la différence dans leur traitement et leur rétablissement.

Le programme de deuxième opinion médicale de Novus Santé constitue une solution fiable et rentable qui procure aux personnes concernées les renseignements dont elles ont besoin afin de prendre des décisions éclairées à propos de leur santé. Mais il peut aussi aider les entreprises à se démarquer de la concurrence en offrant un service concret et professionnel à leurs membres, à leurs employés et à leurs clients. La compréhension des problèmes particuliers auxquels sont confrontés les gens quant à la gestion de leur santé, jumelée à une collaboration avec leurs principaux soignants, donne de meilleurs résultats en matière de santé pour les individus et leur famille.

Comment l'amélioration du programme de deuxième opinion médicale contribuera-t-elle à la santé mentale

Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), la maladie mentale est l'une des premières causes d'invalidité au Canada. Partout au pays, l'accès aux services en santé mentale pose de multiples problèmes, particulièrement en régions éloignées. De plus, la maladie mentale, comme n'importe quelle autre maladie, peut être résistante aux traitements standards, et les personnes qui en sont atteintes doivent souvent obtenir l'avis de plusieurs professionnels expérimentés afin d'obtenir le plan de traitement approprié.

Chez Novus Santé, nous sommes conscients que tous vivent leurs problèmes de santé différemment; c'est pourquoi nos programmes insistent sur un soutien personnalisé et de proximité. En plus de notre série de programmes de santé proactifs, nous sommes impatients d'offrir un programme de deuxième opinion médicale à titre d'outil supplémentaire afin d'aider nos membres, aux prises avec un problème de santé mentale, à se rétablir.

Aidez les personnes lorsqu'elles en ont le plus besoin

Le programme de deuxième opinion médicale de Novus Santé est entièrement canadien. Doté d'une équipe médicale interne, il offre un vaste accès à des spécialistes médicaux à travers le Canada ainsi qu'à des centres médicaux d'excellence partout dans le monde. Notre comité consultatif médical travaille avec des spécialistes reconnus mondialement pour leur connaissance des protocoles de recherche et de traitement médical les plus récents, et qui adhèrent à une médecine fondée sur des données probantes.

Grâce à notre programme de deuxième opinion médicale, les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie grave, ou potentiellement mortelle, reçoivent les renseignements et les ressources nécessaires afin de prendre des décisions de santé éclairées, notamment :



un examen exhaustif de leur dossier médical par des spécialistes médicaux réputés;

la confirmation ou la révision de leur diagnostic;

l'accès à des connaissances médicales approfondies et aux meilleures options de traitement disponibles.

Offrez aux individus la tranquillité d'esprit que procure une précieuse deuxième opinion médicale d'un médecin qui comprend les problèmes de gestion de santé particuliers auxquels les gens sont confrontés.

À propos de Novus Santé

Novus Santé est chef de file canadien en matière de navigation santé. Nous offrons une aide personnalisée, des renseignements fiables et des services reliés à la santé dans une seule et même destination tout en utilisant la technologie afin d'aider les Canadiens à prendre des décisions de santé éclairées. Ce faisant, nous créons de la valeur pour nos partenaires tout en améliorant la santé et le bien-être de leurs membres et de leurs clients.

