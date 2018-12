Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le gouvernement du Québec octroie près de 2,5 M$ pour le remplacement de conduites d'eau à Magog







MAGOG, QC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer au renouvellement des infrastructures municipales de Magog pour ainsi assurer la pérennité des services publics aux citoyens.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière gouvernementale de près de 2,5 millions de dollars du gouvernement du Québec pour le remplacement de conduites d'eau potable et d'eaux usées à Magog.

Citations :

« Les investissements dans les infrastructures municipales sont essentiels au maintien de services de qualité. Notre gouvernement s'engage à travailler de concert avec les municipalités afin de répondre aux besoins des citoyens, et ce, dans toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette annonce est une bonne nouvelle pour les résidents de Magog. Avec notre collègue Gilles Bélanger, député d'Orford, et les autres membres de notre caucus, nous collaborons de près avec les intervenants de la région de l'Estrie pour que la population puisse bénéficier de services publics durables. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« J'ai le plaisir de souligner cette belle collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de Magog. Il s'agit d'un projet porteur de retombées sur le plan économique local et régional. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Le remplacement des conduites en fin de vie utile est à la base des travaux de revitalisation de notre centre-ville et nous sommes heureux de pouvoir profiter d'une aide du gouvernement du Québec pour ce projet ambitieux. À terme, notre centre-ville sera un moteur de développement économique, touristique et social extraordinaire. »

Vicki-May Hamm, mairesse de la Ville de Magog



Faits saillants :

L'aide financière de 2 498 550 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet 1.5, qui permet aux municipalités du Québec de réaliser des travaux de réhabilitation ou de remplacement de conduites d'eau potable et d'égout.

Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH. En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

