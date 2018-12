Concierge Auctions dévoile une série de 18 biens immobiliers, couvrant six pays, dans le cadre de sa deuxième vente annuelle de décembre, à destination des acheteurs chinois, en partenariat avec The Wall Street Journal et Mansion Global







LONDRES, 4 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Concierge Auctions a annoncé une série de 18 biens immobiliers pour sa deuxième vente du mois de décembre et la quatrième à ce jour, spécialement conçue pour les acheteurs chinois, en partenariat avec les grands groupes de presse The Wall Street Journal et Mansion Global. Les enchères pour ces biens uniques débuteront numériquement le 14 décembre (É.-U.) et se termineront lors d'une vente aux enchères en direct à Hong Kong, le 20 décembre (le 19 décembre aux É.-U.). Les acheteurs potentiels peuvent faire une offre de n'importe quel coin du globe à travers le marché en ligne mondial de la société. Sauf mention contraire, les biens seront vendus sans réserve au mieux-disant.

Deux appartements parisiens Gérard Faivre, au design contemporain et intégralement aménagés, offrent un concept unique du luxe et du prêt-à-vivre. Situés avenue Marceau et rue Lincoln, dans le Triangle d'Or, les appartements ? auparavant cotés à 7,3 millions d'euros et 5,4 millions d'euros ? seront vendus séparément au prix plancher de 5,85 millions d'euros et 4,25 millions d'euros, respectivement.

Figurent également à la vente : Atlantis House, une villa sur les hauteurs de Saint-Georges (Grenade), auparavant cotée à 4 millions d'USD ; Westland Heights, une villa de luxe dans un quartier résidentiel fermé, à Saint-James (Barbade), auparavant cotée à 6,12 millions d'USD ; Casa Infinity, dans le complexe touristique Los Sueños au Costa Rica, auparavant cotée à 4,95 millions d'USD ; Château du Lac, un château construit en pierre de taille, à quelques minutes seulement de Whistler (Canada), la station de ski mondialement connue, auparavant coté à 19,888 millions de dollars canadiens et vendu au prix de réserve de 10,9 millions de dollars canadiens ; et Collingwood Place ? un bijou architectural du XX siècle à Vancouver (Canada), actuellement coté à 3,67 millions de dollars canadiens.

Les autres biens immobiliers comprennent :

Kings Mountain Road ? Woodside (Californie), auparavant coté à 17,999 millions d'USD.

Seven Oaks Drive ? Hilton Head Island (Caroline du Sud), actuellement coté à 9 millions d'USD.

(Caroline du Sud), actuellement coté à 9 millions d'USD. Alapii Kula Drive ? Kuki'o, Grande île (Hawaï), auparavant coté à 7,2 millions d'USD.

Red Ridge Court ? Grand Junction, Colorado , actuellement cotée à 1,695 million d'USD.

? , actuellement cotée à 1,695 million d'USD. Kilbourn Avenue, unités 3 100 et 3 200 ? Milwaukee ( Wisconsin ), auparavant cotées à 2,2 millions d'USD et 2,9 millions d'USD respectivement et vendues séparément.

( ), auparavant cotées à 2,2 millions d'USD et 2,9 millions d'USD respectivement et vendues séparément. Sierra Lane ? métropole de Dallas ( Texas ), auparavant coté à 5,95 millions d'USD.

? métropole de ( ), auparavant coté à 5,95 millions d'USD. Gypsy Hill Road ? Gwynedd Valley (Pennsylvanie), actuellement coté à 3,76 millions d'USD.

(Pennsylvanie), actuellement coté à 3,76 millions d'USD. Termini San Luis Pass Road ? Galveston ( Texas ), auparavant coté à 4,5 millions d'USD.

( ), auparavant coté à 4,5 millions d'USD. Double Branch Road ? Highlands (Caroline du Nord), actuellement coté à 1,495 million d'USD.

Marguerite Drive ? Rancho Palos Verdes, (Californie), auparavant coté à 15,45 millions d'USD.

Pour consulter toutes les offres de biens immobiliers de Concierge Auctions, rendez-vous sur https://www.conciergeauctions.com/collection/december-2018-china-portfolio.

