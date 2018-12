Développement de L'Île-des-Soeurs : début des travaux de Symphonia POP, l'édifice à l'architecture iconique de la pointe sud







MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La société Développements Symphonia a procédé aujourd'hui à la pelletée de terre officielle marquant le coup d'envoi des travaux de Symphonia POP, un projet immobilier à l'architecture modulaire iconique qui s'établira à la pointe sud de L'Île-des-Soeurs et qui représente un investissement de 100 M$. Plus de 65 % des condos ont été vendus et les premières unités devraient être livrées pour 2021.

C'est en présence du maire de l'arrondissement de Verdun, M. Jean-François Parenteau, que le promoteur a rappelé la vision derrière ce grand projet signature qui s'inscrit dans le plan de développement stratégique de Développements Symphonia pour la pointe sud de L'Île-des-Soeurs, un secteur qui sera transformé grâce à ses accès routiers et à son réseau de transports collectifs, notamment avec le nouveau pont Champlain et la station du Réseau express métropolitain (REM).

«?Le projet fait figure de proue pour le renouveau de la pointe sud de L'Île-des-Soeurs. La tour deviendra un emblème pour l'arrondissement et même pour la Ville de Montréal. Avec son design audacieux et son look avant-gardiste, Symphonia POP marque véritablement un point tournant dans la modernisation du secteur?», a déclaré monsieur Kevin Robinson, directeur général de Développements Symphonia.

L'architecture à caractère unique -- notamment grâce à ses incomparables cubes superposés, les «?pops?» -- signée par la firme Provencher_Roy, s'intègre dans un environnement paisible où la vue est imprenable grâce au panorama à couper le souffle sur le fleuve Saint-Laurent, mais également au tableau urbain qu'offre la métropole.

«?Nous avons donné au projet un caractère novateur, moderne et lumineux qui frappe l'imaginaire à la manière d'un phare au sein du quartier?», a ajouté monsieur Roch Cayouette, associé architecte chez Provencher_Roy.

En plus de l'offre de restaurants et de commerces en perpétuelle croissance à L'Île-des-Soeurs, les résidents profiteront d'un milieu de vie à la fois ultramoderne et paisible grâce à ses espaces communs à la fine pointe et à ses nombreux espaces verts protégés à proximité.

Les points saillants du projet

207 unités de 600 à 3?000 pieds carrés

Plafonds de 9 à 11 pieds

Piscines intérieure et extérieure

Jacuzzis intérieur et extérieur

Sauna et hammam

Sécurité de l'édifice attenant 24/7

Salle de réunion avec une cuisine complète disponible pour tous les résidents

Gymnase 24/7

Salle de yoga

Salle de jeux

Salle de billard

Stationnements intérieurs

Stations de recharge pour véhicules électriques disponibles

