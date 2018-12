Fondaction contribue à la croissance de l'entreprise Les Manufacturiers d'aluminium d'Ottawa







SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL, QC, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Fondaction est fier d'accompagner dans sa croissance l'entreprise Les Manufacturiers d'Aluminium d'Ottawa (O.A.M.) en y investissant afin de l'aider à diversifier les sources d'approvisionnement de son usine de transformation située à Saint-André-d'Argenteuil dans les Laurentides et à mettre en place des outils de gestion innovants pour optimiser ses résultats. L'investissement de 850?000 $ permettra de favoriser l'expansion des ventes, tout en contribuant au développement de l'économie locale.

Fondé en 1999, O.A.M. achète, transforme et distribue des produits de l'aluminium pour une clientèle située au Québec et en Ontario. Actuellement, les feuilles utilisées par O.A.M pour la transformation proviennent à 100% de résidus de produits d'aluminium. La société a l'intention de toujours privilégier ce type d'aluminium avec la diversification des fournisseurs.

On investit ici

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

Une force locale innovante

«?La croissance d'O.A.M. offre une belle occasion de développement pour la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, qui compte actuellement un peu plus de 3?000 habitants?», explique Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l'investissement de Fondaction. L'usine en place, qui est actuellement utilisée à 35 %, pourra aisément accueillir une augmentation de sa production. «?L'investissement de Fondaction permettra de soutenir la création et le maintien d'emplois dans cette région du Québec et d'innover grâce à l'implantation de nouveaux outils de gestion?», ajoute-t-elle.

Des services de proximité pour une clientèle régulière

«?La clientèle de notre entreprise est composée d'environ 350 clients réguliers et occasionnels, dont une forte majorité se trouve au Québec. Notre usine située dans les Laurentides est en mesure d'assurer des services de proximité à une large part de notre clientèle ce qui est un avantage certain pour notre développement?», explique Louis Maisonneuve président d'O.A.M. «?Fondaction a bien saisi l'importance que l'entreprise a sur le plan local et l'élan que nous souhaitions lui donner sur la scène nationale. Leur approche sensible nous assure un développement plus durable, » conclut-il.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,9 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 156?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Plus d'informations au fondaction.com.

