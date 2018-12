Avis aux médias : Sunwing célèbre son nouveau partenariat avec Menzies Aviation à l'aéroport international Pearson à Toronto







MONTRÉAL, 04 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La semaine dernière, Sunwing Airlines a célébré son nouveau partenariat avec Menzies Aviation à l'aéroport international Pearson à Toronto. Le transporteur aérien vient de signer un contrat de trois ans avec le spécialiste international en services aériens. Ce dernier sera désormais responsable des services aux passagers, des services de piste et des services de nettoyage de cabine pour tous les vols de Sunwing Airlines en partance de l'aéroport international de Pearson à Toronto (YYZ). Le contrat compte aussi un renouvellement des services de manutention au sol pour les opérations de Sunwing Airlines à l'aéroport international d'Orlando (MCO) en Floride.



Mark Williams, le Président de Sunwing Airlines, a accueilli cette nouvelle avec plaisir : « Nous sommes engagés à offrir à nos clients une excellente expérience, et ce, à chaque étape de leur voyage. De plus nous sommes persuadés que notre nouveau partenariat avec Menzies Aviation garantira ce haut niveau de service à l'aéroport, autant au début qu'à la fin de leur voyage avec nous. »

Forsyth Black, Président-directeur général de Menzies Aviation, est aussi ravi de la nouvelle : « Nous sommes heureux et fiers que Sunwing Airlines ait choisi d'élargir son partenariat avec nous dans un des plus importants aéroports en Amérique du Nord. Nous demeurons engagés à offrir à nos clients et à leurs passagers un service exceptionnel dès le décollage et jusqu'à l'atterrissage. »

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

* le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

