Le comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau publie son rapport pour l'année 2018

MONTRÉAL, le 4 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau publie son rapport 2018. Dans ce dernier, elle conclut que trois ans après le dépôt du rapport de la Commission Charbonneau, ce sont 29 recommandations qui ont été appliquées de manière satisfaisante, 12 qui l'ont été partiellement et 19 qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en oeuvre.

Le comité de suivi invite fortement le nouveau gouvernement à rapidement terminer le travail de mise en oeuvre des recommandations de la Commission.

Plus précisément, le comité appelle le gouvernement à porter une attention particulière aux recommandations visant à restaurer la confiance des citoyens envers leurs élus.

Deuxièmement, le comité l'appelle à revoir la vérification municipale qui n'a pas été mise en place selon les demandes de la Commission et la protection des lanceurs d'alerte qui souffre de lacunes majeures.

Enfin, le comité insiste sur la mise en place d'un encadrement des firmes professionnels par les ordres professionnels.

Le comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau est un comité non partisan, formé d'experts et de personnalités publiques et dont la mission est de surveiller et de rapporter la mise en oeuvre des recommandations de la Commission de façon ouverte et objective.

Le rapport, seule évaluation indépendante de l'avancée de l'action gouvernementale concernant les recommandations de la Commission Charbonneau, sera disponible sur le site du comité : suiviceic.org le 4 décembre.

