La société mondiale de services de voyage innovante « Unicorn » déploie un centre de contact Bright Pattern pour un engagement client omnicanal

La startup qui perturbe l'industrie du voyage sélectionne Bright Pattern pour sa plateforme mondiale de services de voyage af8in d'offrir une expérience omnicanal conviviale et transparente à ses clients

SAN BRUNO, Californie, 4 décembre 2018 /PRNewswire/ -- la société Bright Pattern, un prestataire mondial de premier plan de logiciel de centre de contact cloud innovant, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée par une plateforme de réservation d'expériences et de voyages mondiale leader du secteur comme base pour son opération d'engagement client. La startup à croissance rapide évaluée à 1 milliard USD est appuyée par certaines des plus grandes firmes d'investissement mondiales et promet de révolutionner la façon dont les voyageurs réservent des hôtels, des repas, des expériences de voyage et des activités. Elle exerce actuellement ses activités à travers l'Asie et a pris récemment de l'expansion en Europe avec l'intention de se lancer aux États-Unis.

La société, qui enregistre 16 millions de visiteurs par mois sur son site Web dans de multiples langues et pays et des milliers d'emails par jour, et qui compte doubler le nombre de ses agents au cours des 6 prochains mois, avait besoin d'une plateforme cloud évolutive disponible 100 % du temps qui serait sécurisée et capable de prendre en charge le volume actuel ainsi que les futurs volumes alors que la société poursuit sa croissance.

Après avoir évalué de nombreux fournisseurs de centres de contact cloud, la société de services de voyage a choisi Bright Pattern pour son architecture cloud native, sa fonctionnalité globale, ses connaissances approfondies du marché d'Asie-Pacifique, ses capacités omnicanal, et sa capacité à prendre en charge tous les canaux traditionnels et émergents tels que les plateformes de messagerie. La société a déployé Bright Pattern Contact Center pour voix, chat, et email avec un routage prédictif basé sur le langage, et prévoit d'ajouter des canaux mobiles avec un soutien client intégré à l'application et des plateformes de messagerie sociale populaires telles que LINE. La société de voyage compte également utiliser la technologie IA et bot de Bright Pattern dans tous les canaux afin d'améliorer l'expérience client et d'autonomiser les agents.

Grâce à Bright Pattern, la société de services de voyage peut fournir aux voyageurs un moyen sûr et transparent de découvrir et réserver des attractions populaires, des laissez-passer ferroviaires, des excursions locales, des options gastronomiques et d'autres expériences uniques dans le monde entier. La société a enregistré une croissance et des améliorations exceptionnelles au niveau de la performance des agents et de CSAT depuis sa transition au Bright Pattern Contact Center.

« Nous avons été ravis de travailler avec de nombreuses startups perturbatrices en plus de grandes marques établies. La société de services de voyage innovante recherchait un partenaire possédant des capacités de centre de contact omnicanal innovantes pour soutenir son entreprise innovante dans de multiples langues et pays, à la fois pour les canaux d'aujourd'hui et pour les nouveaux canaux de messagerie émergents pour les voyageurs », a déclaré Michael McCloskey, PDG de Bright Pattern. « Elle recherchait un fournisseur partageant le même engagement envers l'innovation et la convivialité. »

À propos de Bright Pattern

Bright Pattern offre les solutions de centre de contact les plus simples et les plus puissantes pour les entreprises de moyenne et grande envergure. Afin de rendre le service client plus agréable, plus simple et plus rapide que jamais, Bright Pattern offre la seule plateforme cloud véritablement omnicanal pouvant être déployée rapidement et de manière agile par les utilisateurs commerciaux, sans services professionnels coûteux. Bright Pattern permet aux entreprises d'offrir une expérience client conviviale, personnelle et transparente à travers des canaux traditionnels tels que la voix, le texte, la discussion en ligne, la messagerie électronique, la vidéo, les plateformes de messagerie et les bots. La société a été créée par une équipe de vétérans de l'industrie qui ont inventé les solutions sur site dominantes et offrent aujourd'hui une architecture d'avenir employant une approche de pointe axée sur le cloud. La solution de centre de contact cloud de Bright Pattern est utilisée à travers le monde dans plus de 26 pays et en 12 langues.

