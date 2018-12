Callidus Capital annonce la signature d'une entente prévoyant la vente de la division des produits de base de C&C Resources moyennant une contrepartie substantielle entièrement en espèces







Callidus conserve la division à valeur ajoutée de C&C pour monétiser d'autres occasions

TORONTO, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la « Société ») (TSX:CBL) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé une entente prévoyant la vente de la division des produits de base de C&C Resources Inc. (« C&C ») moyennant une contrepartie entièrement en espèces d'environ 100 millions de dollars. La transaction devrait être close au plus tard à la fin du premier trimestre de 2019.

Callidus réalisera la plus grande partie de la valeur comptable actuelle des actifs de C&C, qu'elle avait acquis en 2017, et demeurera propriétaire des actifs restants de C&C. Ces actifs comprennent des activités à valeur ajoutée axées sur la croissance de C&C, notamment la scierie, les installations de transformation et les opérations forestières de Quesnel, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine située à Cranbrook, en Colombie-Britannique.

« Les modalités de la transaction respectent la lettre d'intention dont nous avons fait l'annonce antérieurement, a souligné David Reese, président et chef de l'exploitation de Callidus. Cette transaction confirme notre stratégie d'investissement et les évaluations internes. Comme nous l'avons déjà indiqué, la somme que nous recevrons en espèces représente la plus grande partie de la valeur comptable de la division de C&C en entier. Je prévois monétiser les actifs restants de C&C », a-t-il ajouté.

Tel qu'il a déjà été annoncé, la transaction n'est pas assujettie à des conditions de vérification diligente, d'emploi ou de financement. La conclusion de la transaction est assujettie aux conditions habituelles, notamment à l'obtention de tous les consentements et de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, à l'absence d'un changement important susceptible d'avoir des effets défavorables et à l'absence d'événements qui porteraient atteinte à la part de capital de l'acheteur ou à l'exploitation des sociétés et des actifs achetés ou qui empêcheraient les parties de clore la transaction.

À propos de Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.

