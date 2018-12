Cointreau annonce deux créations au design unique inspirées du fabuleux Jardin des Hespérides pour les fêtes de Noël. Une collaboration réalisée avec le prestigieux Design Laboratory de la Saint Martins School







Pour célébrer les fêtes de fin d'année, l'iconique bouteille Cointreau se pare de nouveaux atours imaginés par la célèbre agence créative de la Saint Martins School. Les deux Maisons ont su puiser dans un univers haut en couleurs pour présenter une collection inspirée de la mythologie grecque. Cette collection est une célébration de l'orange sous toutes ses formes et se présente comme un récit visuel invitant le public à explorer les facettes cachées de la liqueur.

DEUX ÉDITIONS SUR-MESURE

L'édition limitée Orange est faite d'oranges gravées, de délicates feuilles côtelées et de racines enroulées, un chic design monochrome permet à l'iconique couleur ambrée d'occuper une place centrale sur cette élégante bouteille.

Véritable objet de collection, l'édition sélective d'Orange est une édition limitée de 1 000 coffrets seulement. Dorée et surplombée d'une majestueuse coiffe carrée, elle rend hommage aux codes de la parfumerie. C'est la pièce de résistance de la collection.

A PROPOS DE COINTREAU

Depuis sa création en 1849, la Maison Cointreau est animée par l'impulsion créatrice qui lui a donné vie. Equilibrée et cristalline, cette liqueur a conservé ses caractéristiques originelles insufflées par son créateur visionnaire. Son caractère et excellence résident dans la sélection et l'assemblage rigoureux des écorces d'orange douces et amères, tache méticuleuse confiée au maitre distillateur de la Maison Cointreau. Liqueur premium, Cointreau jouit d'une présence de longue date sur les cinq continents. Sa qualité supérieure en fait un favori des mixologistes qui lui vaut une place de choix dans les bars les plus réputés au monde.

Véritable incontournable de la culture cocktail, la liqueur angevine se retrouve dans plus de 350 recettes. Ingrédient élégant et surprenant, le Cointreau est l'élément qui vient apporter subtilité et équilibre aux cocktails.

ORANGE PAR COINTREAU

80ml de Cointreau

200ml de tonic

2 gouttes de bitter à l'orange

2 feuilles d'oranger

0,5ml de sirop d'orange

Dans un verre à cocktail, versez le Cointreau, le tonic et le bitter à l'orange. Rajoutez ensuite de la glace pilée et versez quelques gouttes de sirop d'orange. Décorez avec les feuilles d'oranger et une paille dorée.

