LeddarTech accélère sa vélocité avec un financement transitoire de 31,4 M$







QUÉBEC, 04 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech, le chef dans la conception de la plateforme de développement de LiDARs automobile s la plus polyvalente et évolutive, annonce la confirmation d'un financement transitoire de 31.4 M$ CAN (soit 23,7 M$ US). Ces fonds permettront à l'entreprise de poursuivre l'expansion de ses équipes de recherche et développement afin de raccourcir le délai de commercialisation de sa plateforme d'élaboration de LiDARs automobiles. Ce montant est constitué d'un crédit renouvelable du Mouvement Desjardins et d'un titre d'emprunt convertible des actionnaires existants, dirigés par Desjardins-Innovatech, S.E.C.



«?Ce financement des investisseurs stratégiques et financiers et le soutien ininterrompu des partenaires bancaires de LeddarTech envers sa croissance sont un témoignage éloquent de leur confiance indéfectible envers notre entreprise?», souligne Charles Boulanger, président et chef de la direction de LeddarTech. «?L'entreprise envisage aussi d'autres opportunités pour le premier semestre 2019 afin d'étendre davantage ses activités et accélérer sa stratégie de commercialisation?», ajoute-t-il.

«?Notre plateforme d'élaboration LiDAR gagne de plus en plus de traction dans l'industrie. On compte actuellement six fournisseurs de premier rang qui développent activement des solutions LiDAR pour le domaine automobile basées sur le moteur LeddarEngine et les systèmes sur puce LeddarCore, en plus des nombreux autres qui ont exprimé leur intérêt et avec qui nous sommes en pourparlers pour d'éventuelles collaborations. Ce nouvel investissement nous permettra d'améliorer notre organisation à tous les échelons pour répondre à la demande du marché et supporter ces nouveaux clients?», conclut Frantz Saintellemy, président et chef des opérations de LeddarTech.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme d'élaboration de LiDARs automobiles la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelles opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De multiples applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTech. Plus d'informations sont disponibles au www.leddartech.com . Suivez LeddarTech sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

LeddarTech. Leddar, LeddarSP, LeddarCore et le logo LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Toutes autres marques, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques enregistrées utilisées pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

