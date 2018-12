Avis aux médias - Justice des peuples autochtones : réconciliation et renforcement des capacités - Une conférence importante sur la justice pour les peuples autochtones







GATINEAU, QC, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Organisé par le département de la Justice et des Services correctionnels du Gouvernement de la nation crie, ce rassemblement parvient à réunir, d'une manière jamais vue, certains des dirigeants les plus reconnus dans le monde en matière de justice autochtone. En tout, douze conférences et tables rondes auront lieu au cours des trois prochains jours. Parmi les conférenciers figurent le Grand Chef et docteur Abel Bosum; l'honorable Kim Pate, sénatrice; le Dr Manley Begay, professeur à l'Université du Dakota du Nord et un des principaux planificateurs et concepteurs d'Indigenous Nation-Building, et le Dr Wilton Littlechild, Grand Chef et commissaire de la Commission de vérité et réconciliation. De plus, 24 ateliers et séances en petits groupes, tous dirigés par des experts dans leur domaine, permettront aux participants d'en apprendre encore plus.

Date : Du mardi 4 décembre 2018 au jeudi 6 décembre 2018



Heure : De 9 h à 16 h chaque jour



Lieu : Hilton Lac-Leamy (3, boul. du Casino, Gatineau)



Détails du programme : www.creejustice.ca/conference2018

#indigenousjustice

Il y a tout juste une décennie, le Gouvernement de la nation crie a conclu un nouvel accord régissant les relations pour mettre en place un nouveau système d'administration de la justice et des services correctionnels dans ses domaines de compétence. La création d'un nouveau département de la Justice et des Services correctionnels a permis aux Cris d'Eeyou Istchee d'établir un système de justice pour les Autochtones qui reflète les valeurs de la communauté et les aspirations des personnes qu'elle sert.

SOURCE Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

