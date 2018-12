Avis aux médias - Des dirigeants et délégués des Premières Nations de partout au pays se réuniront à l'occasion de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN qui se déroulera du 4 au 6 décembre à Ottawa, en Ontario







OTTAWA, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Des centaines de dirigeants, d'aînés, de femmes, de jeunes et d'autres délégués des Premières Nations se réuniront du 4 au 6 décembre 2018 dans le cadre de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'Assemblée des Premières Nations (APN), qui se tiendra à l'hôtel Westin à Ottawa, en Ontario, sur un territoire algonquin non cédé. Les Chefs et les délégués se réuniront sous le thème « Reconnaître nos défis, nos succès et nos opportunités » pour évaluer les progrès réalisés et définir les priorités et l'orientation stratégique pour l'année à venir.

Voici les faits saillants de l'ordre du jour. (Veuillez prendre note que les heures sont approximatives. L'ordre du jour complet est accessible sur le site Web de l'APN.)

Jour 1 - mardi 4 décembre 2018

8 h 30 : Grande entrée

9 h : Allocution d'ouverture du Chef national de l'APN, Perry Bellegarde

9 h 30 : Hommage au vétéran Louis Oakes et au regretté Chef St-Denis de la Première Nation de Wolf Lake

11 h : L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

13 h 15 : Discussion sur la reconnaissance des droits

Jour 2 - mercredi 5 décembre 2018

8 h 45 : L'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones

9 h 15 : L'honorable Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

10 h : Mises à jour et discussion portant sur les sujets suivants : projet de loi C-262, taxe sur le carbone, cannabis

13 h 30 : L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

15 h 45 : L'honorable Patricia Hadju, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Jour 3 - jeudi 6 décembre 2018

9 h 30 : Mises à jour et discussion portant sur les sujets suivants : services de police, élections fédérales

10 h 30 : Jagmeet Singh , Chef du Nouveau Parti démocratique du Canada

, Chef du Nouveau Parti démocratique du 11 h : Elizabeth May, Chef du Parti vert

11 h 45 : Chef Rudy Turtle, Première Nation Grassy Narrows

16 h : Mises à jour et discussion portant sur les sujets suivants : campagne Moose Hide, Indigenomics

16 h 30 : Allocution de clôture du Chef national Perry Bellegarde

Au cours de l'Assemblée extraordinaire des Chefs, les dirigeants et délégués des Premières Nations discuteront de nombreuses priorités, dont l'éducation, les pêches, la santé, l'environnement, les partenariats économiques, l'apprentissage précoce et la garde des jeunes enfants, la reconnaissance des droits, le logement, les services de police, le cannabis et les lois fédérales.

Un ordre du jour provisoire et des mises à jour sont disponibles sur le site Web de l'APN à l'adresse www.afn.ca.

L'assemblée plénière de l'Assemblée extraordinaire des Chefs sera diffusée sur le site Web de l'APN, sous www.afn.ca.

L'accréditation des médias est requise et les médias sont priés de s'inscrire à l'avance en communiquant avec les personnes-ressources indiquées ci-dessous.

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN sur Twitter : @AFN_Updates.

