OKEx lance « Perpetual Swap », venant perfectionner ses ensembles de produits dérivés

SÉOUL, Corée du Sud, 3 décembre 2018 /CNW/ - OKEx, un échange d'actifs numériques de calibre mondial établi à Malte, annonce aujourd'hui le lancement d'un tout nouveau produit dérivé, Perpetual Swap (échange perpétuel), qui marque un grand pas vers l'achèvement de ses ensembles de produits financiers axés sur la cryptographie. Avec ce nouvel ajout, les utilisateurs d'OKEx peuvent désormais effectuer des échanges perpétuels, négocier des contrats à terme et faire des échanges au comptant, les marges et les leviers étant centralisés au même endroit. Perpetual Swap sera officiellement disponible auprès d'OKEx le 11 décembre 2018 à 1 h du matin (GMT+9).

Perpetual Swap est un produit dérivé virtuel pair à pair créé par OKEx pour permettre aux négociants de spéculer sur l'orientation du cours des actifs numériques, comme le Bitcoin. Son mécanisme s'apparente grandement aux contrats à terme, mais il n'y a pas de date d'expiration, et le règlement survient quotidiennement. Chaque contrat d'échange est assorti d'une valeur notionnelle correspondant à l'équivalent en BTC de 100 $ US. Les utilisateurs peuvent conserver longtemps leur position pour profiter de la hausse du cours d'un actif numérique ou vendre à découvert pour tirer profit de la chute du cours d'un actif numérique, l'effet de levier pouvant se multiplier jusqu'à 100 fois.

Le produit Perpetual Swap d'OKEx dispose des caractéristiques suivantes en comparaison aux contrats à terme :

Aucune échéance : les positions peuvent être détenues indéfiniment.

Échange aligné étroitement sur l'indice de référence sous-jacent, ce qui n'est pas le cas des contrats à terme pouvant normalement être échangés à un cours différent du marché au comptant.

Importance de l'effet de levier : l'ordre est de 1 à 100 fois .

. Suivi des cours du marché au comptant par un mécanisme de financement.

De plus, les utilisateurs peuvent jouir de divers avantages, notamment :

Mécanisme d'étiquetage des cours pour éviter toute liquidation non nécessaire.

Frais de transaction plus bas que les autres produits similaires offerts sur le marché.

Règlement rapide : les échanges sont réglés chaque jour et les profits peuvent être encaissés quotidiennement.

Système de liquidation partielle : minimisation de l'incidence du marché lors d'une liquidation forcée.

Système de marge hiérarchisée permettant aux négociants d'ajuster le degré de levier selon leur goût du risque et la conjoncture.

Lennix Lai, directeur du marché financier à OKEx, déclare : « Ceci marque une étape importante pour OKEx. Le lancement de "Perpetual Swap" témoigne de notre engagement continu afin de mettre sur pied un écosystème financier complet reposant sur la chaîne de blocs et la cryptographie. Avec la nouvelle offre, les investisseurs et les négociants peuvent choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs stratégies de couverture et de négociation. Toutefois, nous aimerions rappeler à nos utilisateurs qu'en raison de son effet de levier important, l'implantation de stratégies de contrôle du risque est tout aussi cruciale dans la négociation. »

Pour obtenir plus de détails à propos de Perpetual Swap d'OKEx, veuillez cliquer ici.

À propos d'OKEx

OKEx est un échange d'actifs numériques de calibre mondial qui offre aux négociateurs de la planète des services de négociation d'actifs numériques, comme les jetons, les contrats à terme et les fonds indiciels, avec la technologie de la chaîne de blocs. Actuellement, OKEx propose plus de 400 paires de jetons et de contrats à terme, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies. La plate-forme offre un environnement à la fois sûr, fiable et stable pour la négociation d'actifs numériques, servant des millions de clients dans plus de 100 pays.

