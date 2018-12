L'évolution des habitudes de souper des consommateurs canadiens présente de nouvelles opportunités pour le secteur de l'alimentation







Un nouveau rapport du secteur élaboré par Eagle Eye montre que 71 % des consommateurs soupent à l'extérieur jusqu'à 10 fois par mois, mais seulement 35 % reçoivent des offres pour revenir

TORONTO, 3 décembre 2018 /CNW/ - ?Un nouveau rapport publié aujourd'hui par Eagle Eye, société chef de file de technologie SaaS, révèle une évolution significative des habitudes de souper des consommateurs canadiens ainsi que leurs attitudes vis-à-vis des marques de nourriture et boissons, ce qui présente de nouvelles opportunités de revenus pour les entreprises canadiennes pour 2019.

Le rapport d'Eagle Eye, Changing Tastes & Flavours: Canadians' Attitudes Toward Food and Beverage Brands Are Changing. Are F&B Operators Moving Fast Enough? (Goûts et saveurs changeants : les attitudes des Canadiens envers les marques de nourriture et boissons changent. Les opérateurs du secteur alimentaire évoluent-ils assez vite ?) arrive à un moment où la géographie étendue, les paysages riches et la démographie variée du Canada ont façonné un secteur alimentaire qui est dynamique, compétitif et aussi diversifié que ses citoyens. Mais malgré l'imprévisibilité de l'économie mondiale et les développements technologiques rapides, le secteur alimentaire canadien est resté résilient.

Basé sur une étude menée par Eagle Eye auprès de 2 000 consommateurs canadiens et plus de 200 professionnels du secteur alimentaire, le rapport se penche sur le rapport entre la manière dont les consommateurs s'engagent vis-à-vis des établissements alimentaires dans le pays et si les opérateurs du secteur sont équipés des éléments et de la technologie adaptés pour répondre à leurs attentes. Voici les principales statistiques des consommateurs :

71 % prennent un repas en dehors de chez eux au moins 10 fois par mois

Les jeunes générations et les professionnels soupent à l'extérieur encore plus fréquemment, jusqu'à 20 fois par mois

62 % des consommateurs dépensent jusqu'à 30 $ par visite

30 % des consommateurs canadiens sont présentement membres d'un programme de fidélité de restaurant

13 % des Canadiens utilisent, pour commander à manger dans un restaurant, des services de livraison tiers comme Uber Eats plutôt que directement auprès du restaurant

Avec davantage d'options et de manières d'interagir avec les restaurants, bars, établissements de restauration rapide, tavernes et autres établissements alimentaires, les habitudes de souper des consommateurs ont évolué de manière significative ces douze derniers mois. Ces comportements comprennent une fréquence plus élevée de livraison de restaurant, de restauration rapide, d'achat de plats préparés à l'épicerie, d'achat de nourriture à emporter dans un restaurant et de commande de services de livraison auprès d'un tiers.

Mais tandis que le souper à l'extérieur reste à un niveau record pour les consommateurs, de nouvelles données montrent que de nombreux opérateurs alimentaires ne s'engagent pas auprès des consommateurs et perdent donc des opportunités de revenu dans le processus :

38 % des consommateurs n'ont pas reçu de communications venant d'une marque de restaurant au cours des trois derniers mois

Seuls 22 % ont reçu une offre personnalisée d'invitation pour une première visite

35 % ont reçu une offre pour revenir dans l'établissement

60 % des consommateurs retourneraient dans l'établissement si on leur offrait un coupon de réduction

Seuls 30 % des opérateurs utilisent la technologie, les données et les observations pour identifier leurs clients par le biais de codes de promotion, de cartes de paiement et de programmes de fidélisation

« Le secteur alimentaire est présentement de plus en plus compétitif mais la plupart des opérateurs manquent de connaissances sur leurs clients, la fréquence de leurs visites et ce qu'ils commandent, » a expliqué Tim Mason, chef de la direction d'Eagle Eye. « Pour tirer profit des opportunités de revenus que notre rapport a mises en lumière, les marques canadiennes doivent être davantage connectées numériquement pour recueillir des données sur les clients, créer un canal de commercialisation directe et se démarquer de leurs concurrents. Avec l'infrastructure numérique correcte, les opérateurs alimentaires peuvent rentabiliser les visites ultérieures des clients et augmenter les dépenses par visite. »

Le rapport présente également les principaux défis auxquels les opérateurs alimentaires doivent faire face au Canada, notamment :

La fraude continue à toucher le secteur et 79 % des opérateurs subissent des fraudes liées aux clients ou au personnel

36 % des propriétaires de restaurant luttent contre la hausse des prix, mais ce problème est plus important pour les établissements indépendants et ceux en fonctionnement depuis plus de 20 ans

Le taux de roulement du personnel peut atteindre 200-300 % dans certains restaurants

Des stratégies pour relever ces défis et s'engager auprès des clients en temps réel par des canaux numériques, mobiles et de réseaux sociaux sont également abordées dans ce rapport afin d'aider les opérateurs à renforcer la fidélisation de marque et augmenter leurs revenus dans un marché très concurrentiel.

Téléchargez Changing Tastes & Flavours: Canadians' Attitudes Toward Food and Beverage Brands are Changing. Are F&B Operators Moving Fast Enough? pour consulter l'intégralité du rapport.

Pour en savoir plus sur « Changing Tastes & Flavours » ou pour parler avec Tim Mason, le chef de la direction d'Eagle Eye, veuillez envoyer un message à Emily Bowe : ebowe@thinkinkpr.com (305-749-5342 ext. 246). Pour en savoir plus sur Eagle Eye, consultez le site www.eagleeye.com.

À propos de l'enquête « Changing Tastes & Flavours »

Changing Tastes & Flavours: Canadians' Attitudes Toward Food and Beverage Brands Are Changing. Are F&B Operators Moving Fast Enough? (Goûts et saveurs changeants : les attitudes des Canadiens envers les marques de nourriture et boissons changent. Les opérateurs du secteur alimentaire évoluent-ils assez vite ?) est basée sur une enquête menée auprès de 2 000 consommateurs canadiens et plus de 200 professionnels du secteur alimentaire. Cette enquête est la deuxième d'une série d'études indépendantes destinées à une meilleure compréhension de l'engagement des consommateurs canadiens auprès de différents secteurs au Canada. Vous pouvez consulter l'enquête « Shifting Loyalties in Canada » de 2017 qui analyse le secteur de la distribution ici.

À propos d'Eagle Eye

Eagle Eye (LSE : EYE) est une société de technologie SaaS de premier plan offrant aux entreprises le moyen d'établir une connexion en temps réel avec leurs clients, pour les attirer et les conserver, grâce à des promotions numériques et des services de fidélisation. Sa plateforme de commercialisation numérique, Eagle Eye AIR, remplaçant les procédés à base de papier utilisés jusqu'ici, permet l'émission, la gestion et l'encaissement, en toute sécurité, en temps réel et par canaux multiples, de promotions et de récompenses numériques. Cotée à la Bourse de Londres sur l'AIM, la société, établie en 2003, a son siège social au Royaume-Uni et exploite un centre international à Toronto.

La plateforme Eagle Eye crée un effet de réseau entre les commerçants, les distributeurs et les marques, ce qui se traduit par des liens plus forts et une valeur accrue à l'avantage de toutes les parties. Grâce à ces atouts, Eagle Eye permet aux marques et aux commerçants de réduire leurs coûts, d'améliorer leur offre client et d'accélérer l'innovation. Sa clientèle actuelle comprend Loblaw, chef de file canadien en alimentation et pharmacie, ainsi que de grandes enseignes de l'épicerie, du commerce de détail et de l'hôtellerie au Royaume-Uni, dont John Lewis, Asda, J Sainsbury, Greggs, JD Sports, Ladbrokes, Marks & Spencer, Mitchells & Butlers, Pizza Express, Tesco et Thomas Pink. Le conseil d'administration d'Eagle Eye comprend le chef de la direction Tim Mason, anciennement directeur général adjoint de Tesco plc, et Sir Terry Leahy, administrateur indépendant, qui était directeur général de Tesco plc jusqu'en 2011.

Consultez le site www.eagleeye.com.com pour en savoir plus.

