Journée internationale des personnes handicapées - La Ville souligne les avancées et les défis pour rendre Montréal accessible pour toutes et tous







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Près de 200 invités se sont réunis ce soir à l'hôtel de ville afin de souligner la Journée internationale des personnes handicapées. Ce fut l'occasion pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de rappeler à l'auditoire l'importance de redoubler d'ardeur pour rendre Montréal accessible pour tous ses citoyens, incluant les personnes avec limitation fonctionnelle, tout en valorisant les avancées et les bons coups.

Rappelons qu'outre les aménagements réalisés dans les édifices municipaux et les espaces publics, notamment en ce qui a trait à l'urbanisme, l'architecture et les aménagements urbains grâce à des investissements de 18 M$, la Ville de Montréal a récemment mis sur pied un projet pilote visant à intégrer dans les processus décisionnels une clause d'analyse différenciée et intersectionnelle, l'ADS+, afin de prévenir les discriminations systémiques. Cette clause permettra de tenir compte des besoins des personnes avec limitation fonctionnelle dès le départ.

« La Ville de Montréal déploie beaucoup d'énergie et de moyens pour rendre ses services, programmes et lieux publics universellement accessibles. Il reste toutefois encore des défis à relever pour que chacun, même avec une limitation fonctionnelle, puisse avoir accès de manière sécuritaire, en tout temps et de manière autonome à tout ce qui contribue à sa qualité de vie. Pour y arriver, nous allons y mettre du coeur, du sérieux, et redoubler d'ardeur », a déclaré la mairesse Plante.

La Ville a tenu cet automne une grande consultation publique sur le renouvellement de son plan d'action accessibilité universelle, en ne ménageant aucun effort pour rendre la consultation accessible à tous et favoriser la participation citoyenne. Quelque centaines de personnes ainsi que des membres de divers organismes et associations ont participé à l'une des six rencontres d'échanges ou au sondage en ligne. Un comité aviseur, formé de représentants et représentantes du domaine de l'accessibilité universelle, a également été créé afin de suivre l'évolution des travaux. Les futurs orientations et actions municipales devront tenir compte des enjeux, défis et recommandations soulevés au cours de la consultation et qui engageront la plupart des services de la Ville de Montréal. Le lancement du plan d'action est prévu au printemps 2019.

« Nous voulons renforcer nos efforts pour rendre Montréal accessible, et nous avons déjà entamé le travail avec sérieux. Nos actions le prouvent, comme avec l'implantation d'une clause dans nos processus décisionnels pour tenir compte des besoins des personnes avec limitations fonctionnelles : les solutions sont là, nous sommes proactifs et nous travaillerons avec tous nos partenaires pour relever le défi », a ajouté Rosannie Filato, membre du comité exécutif, responsable de l'accessibilité universelle au comité exécutif.

Rappelons que les plans d'action de la Ville en accessibilité universelle découlent de la Politique municipale d'accessibilité universelle de la Ville de Montréal. Le futur plan sera élaboré en tenant compte des besoins de la population, des réalités municipales ainsi que des spécificités des 19 arrondissements. La Ville de Montréal reconnaît que toute personne, à tout âge, est susceptible de connaître des limitations temporaires ou permanentes aux plans moteur, visuel, auditif ou cognitif. À Montréal, une part importante de la population connait une limitation fonctionnelle.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 3 décembre 2018 à 17:30 et diffusé par :