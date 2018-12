Journée internationale des personnes handicapées : VIA Rail réitère son engagement pour une mobilité inclusive et durable







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque année à travers le monde depuis 1992, VIA Rail Canada réitère son engagement à rendre l'expérience de voyager facile, responsable et agréable pour tous ses passagers. Cet engagement s'est récemment traduit par l'appui de VIA Rail au Projet C-81, Loi visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles, lors de sa comparution devant le Comité permanent des ressources humaines du développement des compétences du développement social et de la condition des personnes handicapées au mois d'octobre.

« L'un de nos plus importants piliers en matière d'inclusion et de durabilité consiste à reconnaître l'égalité entre tous les Canadiens, à contribuer à l'épanouissement des personnes handicapées, en l'occurrence le droit de circuler sans entrave, et à favoriser leur pleine participation au sein de notre société, précise Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail. C'est pourquoi, chez VIA Rail, nous sommes tous engagés à non seulement atteindre les objectifs de la législation, mais à les dépasser. »

Alors qu'une personne sur sept vit avec un handicap au pays, la mobilité inclusive et durable est au coeur même de la détermination de VIA Rail de toujours mieux servir les Canadiens.

Au cours des dernières années, nos engagements en ce sens ont été nombreux :

Ajout de plus de 1 450 places accessibles à bord de nos trains depuis 2014, ce qui répond six fois à la demande actuelle.

Un investissement de 54 millions de dollars pour convertir 17 voitures Héritage AES en voitures entièrement accessibles.

Un projet de 20 millions de dollars pour rénover la gare d' Ottawa et rendre le bâtiment conforme aux normes internationales en matière d'accessibilité, avec notamment un quai surélevé avec rampe d'accès latérale qui permet un embarquement au niveau de la porte;

La mise en place d'un écosystème de réservation en ligne moderne et convivial, ainsi que d'une application accessible.

Sous l'égide de l'Union international des chemins de fer (UIC), la gestion d'un projet pilote dans nos gares établissant un standard international visant la pleine autonomie des personnes vivant avec une déficience visuelle.

VIA Rail souhaite aller encore plus loin et devenir un leader mondial en matière d'accessibilité. Nous rehausserons d'ailleurs les standards internationaux avec notre future flotte dans le corridor Québec-Windsor, qui offrira à nos passagers des voitures modernes et accessibles répondant aux normes universelles les plus élevées, et ce, dès 2022.

En tant qu'employeur, VIA Rail est aussi soucieuse de reconnaître l'importance d'intégrer les personnes handicapées au sein de ses effectifs. Présentement, plus de 3 % des employés sont des personnes avec des handicaps. Ainsi, VIA Rail souscrit aux objectifs de la Fonction publique fédérale d'embaucher 5000 nouveaux employés handicapés d'ici 2025 et ainsi atteindre les normes d'excellence de l'accessibilité et de l'inclusion en milieu de travail.

