L'Outlander PHEV établit un record canadien avec plus de 5000 véhicules vendus

Nouveau jalon de l'industrie atteint pour les hybrides rechargeables

MISSISSAUGA, ON, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Pour la toute première fois au Canada, un hybride rechargeable atteint 5000 ventes pour 2018. Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada (VVMC) a annoncé aujourd'hui que 5 052 Outlander PHEV de Mitsubishi ont été livrés à ce jour, faisant de ce dernier l'hybride rechargeable tout format confondu et le VUS hybride rechargeable le plus vendu au Canada.

Récemment, l'Outlander PHEV s'est vu décerner le prix du VUS écologique de l'année 2019 du Green Car Journallors de l'événement AutoMobility LA du Salon de l'automobile de Los Angeles. L'Outlander PHEV a remporté les honneurs parmi certains des plus grands constructeurs automobiles au monde, et a été reconnu pour sa contribution visant à hausser la barre en matière de performance environnementale à un prix abordable pour les clients.

« Les Canadiens reconnaissent que l'Outlander PHEV de Mitsubishi est électrique, et ils ont contribué grandement à atteindre ce nouveau jalon dans l'industrie. Nos meilleurs résultats d'un mois à l'autre sont au Québec. La plupart des clients de l'Outlander PHEV conduisaient un VUS ou une voiture à essence par le passé. Grâce à notre premier VUS hybride rechargeable abordable sur le marché, nous contribuons grandement à faire croître les adeptes de véhicules électriques. Nous sommes très fiers de ça », a indiqué Tony Laframboise, président et chef de la Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.

Le soutien des concessionnaires a été essentiel dans le succès de l'Outlander PHEV, grâce à sa disponibilité d'un océan à l'autre. Le Québec compte pour un remarquable 47 pour cent des ventes de l'Outlander PHEV. Les cinq concessionnaires en tête pour l'Outlander PHEV à ce jour sont dans l'ordre Québec Mitsubishi (Québec), Metrotown Mitsubishi (C.-B.),

St-Hyacinthe Mitsubishi (Québec), Wolfe Mitsubishi (C.-B.) et Boisvert Mitsubishi (Québec)

Pour le mois de novembre, VVMC a rapporté 1 706 ventes. Les modèles Mitsubishi Motors les plus vendus sont le VUS sous-compact RVR avec 478 ventes, l'Outlander avec 403 ventes et l'Outlander PHEV avec 299 livraisons. L'Eclipse Cross a arrondi les ventes de VUS de Mitsubishi Motors en affichant 357 livraisons. Les sous-compactes Mirage à hayon et berline G4 ont obtenu 169 ventes pour les deux modèles combinés. Les ventes de novembre dans l'ensemble sont en baisse de 12 pour cent par rapport au record de l'an dernier. VVMC indique que 23 594 véhicules ont été vendus à ce jour depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport à l'an dernier.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada (VVMC) est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. Grâce à sa gamme de véhicules composée de la Mirage et de la Mirage G4, du multisegment compact RVR, du véhicule utilitaire sport compact Outlander, de l'Outlander PHEV et de l'Eclipse Cross, VVMC soutient son réseau de concessionnaires à l'aide de son équipe du siège social et de son centre de distribution des pièces; tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 1 200 personnes au sein de petites et grandes communautés. En 2016, VVMC est devenu le seul constructeur automobile à conclure un partenariat avec le Club des petits déjeuners, un organisme ayant pour objectif de stimuler les jeunes esprits et d'offrir un avenir meilleur aux diverses communautés du pays.

Visitez Mitsubishi-motors-pr.ca pour demeurer au courant des nouvelles d Mitsubishi Motors.

